





Обычные SSD представляют собой массив NAND-памяти, который через контроллер взаимодействует с остальными компонентами ПК и системой. Также у Intel есть собственные разработки с памятью Optane: она ощутимо быстрее лучшей NAND, но стоит очень дорого, так что используется в основном в рабочих станциях и серверах.И пару лет назад инженерам Intel пришла в голову интересная идея: а почему бы не скрестить обе эти технологии, получив с одной стороны большой массив памяти за небольшие деньги, и с другой стороны — высокую скорость работы? Так родились накопители Optane Memory H10, и недавно компания анонсировала улучшенную их версию, Optane Memory H20.По сути это два SSD в одном: имея суммарно 4 линии PCIe 3.0 для подключения к ПК по интерфейсу NVMe, внутри они делятся пополам: половина идет к достаточно медленному и дешевому массиву памяти QLC объемом 512 или 1024 ГБ с контроллером Silicon Motion SM2265, половина подключена к очень быстрому кэш-накопителю с 32 ГБ памяти 3D XPoint.Как итог, это позволяет добиться внушительных скоростей чтения и записи — до 3300 и 2100 МБ/с, при этом быстродействие при работе с произвольными блоками достигает 380 и 280 тысяч IOPS соответственно. Кроме того, на накопители распространяется 5-летная гарантия, и на решение с объемом памяти в 512 ГБ можно записать до 185 ТБ данных, а на SSD с объемом в 1 ТБ — уже 370 ТБ.К сожалению, цен на такие интересные решения нет — Intel Optane Memory H20 начнут поставляться с конца июня OEM-производителям, то есть увидим мы их только в ноутбуках или ПК заводской сборки. Однако, если такие накопители покажут себя с лучшей стороны, вполне возможно, что мы увидим их и в свободной продаже.