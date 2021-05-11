





Компания Intel продолжает расширять линейку мобильных процессоров Tiger Lake-H, и к 4-ядерным ее представителям добавились решения с 6 и 8 ядрами. Все они базируются на улучшенном 10-нм техпроцессе SuperFin, могут похвастаться частотами до 5 ГГц, поддержкой PCIe 4.0 и новой интегрированной графикой Xe.Компания говорит, что новая архитектура Willow Cove на 19% быстрее предыдущей Skylake на герц, а уменьшенный техпроцесс позволяет процессорам достигать более высоких частот. Как итог, Intel утверждает, что ее новые Core 11000H — лучшие процессоры для игровых ноутбуков и мобильных рабочих станций.Что касается линейки Tiger Lake-H в целом, то всего было представлено 10 новых CPU: от 6-ядерного Core i5-11260H с частотой до 4.4 ГГц и до 8-ядерного Core i9-11980HK с возможностью разгона и частотой до 5 ГГц. Все CPU умеют работать с DDR4-3200, теплопакет по умолчанию составляет 45 Вт, однако его можно изменять как в сторону уменьшения (35 Вт), так и увеличения (65 Вт).Все процессоры имеют 20 линий PCIe 4.0, что позволяет подключить к ним как быструю видеокарту, так и NVMe SSD. А вот интегрированная графика стала слабее, чем у ультрабучной линейки Tiger Lake-U: она входит в линейку UHD, а не Iris Graphics, и может похвастаться лишь 32, а не 96 вычислительными блоками. Впрочем, новые CPU будут в любом случае работать в паре с мощной дискретной видеокартой, поэтому большой мощности от iGPU тут не требуется.Что касается тестов, что новые решения Intel действительно не оставляют шансов мобильным AMD Ryzen: так, в паре с RTX 3080 топ новой линейки, Core i9-11900HK, в среднем на 19% быстрее мобильного топового 8-ядерного Ryzen 9 5900HX:Также компания заявила, что с новыми CPU будет выпущено не менее 80 моделей ноутбуков, и уже 10 миллионов чипов отправились производителям лэптопов, так что в скором времени нас ждет большое количество быстрых ноутбуков.