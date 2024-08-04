Всплыло суперполезное изменение интерфейса One UI 7.0

Олег

One UI 7


Компания Samsung собирается предложить геймерам-пользователям смартфонов Galaxy совершенно новую панель управления игровым режимом. Об этом пишет Gizmochina.

На официальном форуме бренда один из модераторов раскрыл планы Samsung: по его словам, компания ищет более понятную и многофункциональную альтернативу нынешнему Game Booster. Представитель заявил, что Galaxy-геймеры давно просят компанию внедрить более развернутые и продвинутые настройки для игр, и этот момент скоро настанет.

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Согласно источнику, с релизом One UI 7 пользователи совместимых смартфонов Galaxy смогут установить глубоко переработанный пакет Good Lock, который, среди прочего, предложит новую панель управления игровым режимом и продвинутыми настройками гейминга. Что касается Game Booster и Game Booster Plus, то их будущее пока неясно; Samsung может либо полностью отказаться от них, либо переделать. 

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Источник:
Gizmochina
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