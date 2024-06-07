iOS 18 получит новое приложение для хранения самой ценной информации

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Авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман поделился новыми подробностями о нововведениях в iOS 18, iPadOS 18 и macOS 15.По его словам, Apple планирует представить новое приложение «Пароли» для своих экосистем. Оно предоставит владельцам iPhone, iPad и Mac более простой способ доступа к сохраненной информации для входа, а также станет альтернативой сторонним приложениям, таким как 1Password и LastPass.В операционных системах Apple уже есть встроенная функция «Пароли», но она спрятана в «Настройках». Видимо, компания посчитала, что её пора выводить за рамки обычного раздела.Ожидается, что отдельное приложение «Пароли» будет построено на «Связке ключей», что позволит синхронизировать данные между всеми устройствами Apple в пределах одной учётки.Напомним, официальный анонс iOS 18, macOS 15 и других новых ОС Apple состоится уже в понедельник, 10 июня.