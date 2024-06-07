ПМЭФ 2024

iOS 18 получит новое приложение для хранения самой ценной информации

Фархад
iOS 18

Авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман поделился новыми подробностями о нововведениях в iOS 18, iPadOS 18 и macOS 15.

По его словам, Apple планирует представить новое приложение «Пароли» для своих экосистем. Оно предоставит владельцам iPhone, iPad и Mac более простой способ доступа к сохраненной информации для входа, а также станет альтернативой сторонним приложениям, таким как 1Password и LastPass.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

В операционных системах Apple уже есть встроенная функция «Пароли», но она спрятана в «Настройках». Видимо, компания посчитала, что её пора выводить за рамки обычного раздела.

Ожидается, что отдельное приложение «Пароли» будет построено на «Связке ключей», что позволит синхронизировать данные между всеми устройствами Apple в пределах одной учётки.

Напомним, официальный анонс iOS 18, macOS 15 и других новых ОС Apple состоится уже в понедельник, 10 июня.
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
В iOS 18 появится слишком умный автоответчик для писем
Apple может сделать часть ИИ-функций iOS 18 платными
Эти модели iPhone получат очень урезанную iOS 18

Рекомендации

Рекомендации

В Google Chrome появилась очень удобная возможность. Она скрыта, но можно включить
Таксисты стали занижать рейтинг всем пассажирам. В этом есть огромная выгода
В Google Chrome стало появляться очень хитрое окно. Один клик — и всё
Пункты выдачи Ozon массово закрываются. Владельцы недовольны новыми правилами

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии