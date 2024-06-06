В iOS 18 появится слишком умный автоответчик для писем

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В преддверии скорого старта Всемирной конференции разработчиков Apple WWDC 2024 в сети появилась информация о ещё одном существенном нововведении в iOS 18.По данным портала AppleInsider, нативно приложение «Почта» также получит функции генеративного искусственного интеллекта, включая мощный поиск, «умные ответы» и помощь в составлении писем. Самое интересное, что система сможет искать информацию из писем с учётом контекста, контакта, местоположения и локально хранящихся документов.Функция «умных ответов» будет зависеть от встроенной языковой модели Apple LLM Ajax. Скорее всего, она будет доступна только на iPhone 15 Pro и новее. Также нейросеть сможет изменять стиль или тон текста. Нечто подобное уже реализовано в Galaxy AI, причём работает ИИ Samsung очень хорошо.Напомним, конференция разработчиков WWDC стартует уже 10 июня. В рамках ивента нам покажут iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 и другие новые операционки Apple.