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iOS 18 разрешает выбрать хаб умного дома вручную

Фархад
Home

С выходом iOS 18 владельцы приставок Apple TV и колонок HomePod смогут вручную выбирать любое из этих устройств в качестве хаба умного дома для удалённого управления аксессуарами HomeKit и Matter.

До сих пор обладатели приставок и колонок Apple могли использовать несколько устройств в качестве домашних концентраторов, но выбрать конкретный девайс в качестве основного не предоставлялось возможным. Как обратили внимание пользователи бета-версий iOS 18 и tvOS 18, в будущих операционках такая опция есть.

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В приложении «Дом» в iOS 18 можно выбрать предпочитаемый хаб умного дома — Apple TV или HomePod. После этого система будет использовать выбранное устройство для удалённого управления другими гаджетами. В случае недоступности основного хаба, система автоматически переключится на другое устройство.

Эта функция будет особенно полезной для тех, у кого в доме установлено несколько Apple TV или HomePod, поскольку система может автоматически выбрать старый девайс медленным беспроводным соединением для отправки команд HomeKit.
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Источник:
9to5Mac
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