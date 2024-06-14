iOS 18 разрешает выбрать хаб умного дома вручную

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С выходом iOS 18 владельцы приставок Apple TV и колонок HomePod смогут вручную выбирать любое из этих устройств в качестве хаба умного дома для удалённого управления аксессуарами HomeKit и Matter.До сих пор обладатели приставок и колонок Apple могли использовать несколько устройств в качестве домашних концентраторов, но выбрать конкретный девайс в качестве основного не предоставлялось возможным. Как обратили внимание пользователи бета-версий iOS 18 и tvOS 18, в будущих операционках такая опция есть.В приложении «Дом» в iOS 18 можно выбрать предпочитаемый хаб умного дома — Apple TV или HomePod. После этого система будет использовать выбранное устройство для удалённого управления другими гаджетами. В случае недоступности основного хаба, система автоматически переключится на другое устройство.Эта функция будет особенно полезной для тех, у кого в доме установлено несколько Apple TV или HomePod, поскольку система может автоматически выбрать старый девайс медленным беспроводным соединением для отправки команд HomeKit.