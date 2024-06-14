Скрытые пасхалки из ролика WWDC 2024, которые вы точно не заметили

Основной ивент конференции WWDC 2024 прошёл ещё в понедельник, но в сети до сих пор разбирают ролик в мельчайших деталях, выявляя новые пасхалки и скрытые фичи новых операционных систем.Как обычно, Apple спрятала во вступлении множество скрытых отсылок к историческим моментам компании. Скорее всего, никто из наших читателей их даже не заметил, но истинные фанаты смогли их распознать с первого взгляда. Это в очередной раз показывает, насколько компания внимательно относится к мелочам.Начнём с того, что самолёт, на котором пролетает команда разработчиков во главе с Крейгом Федериги — это Bombardier DHC-8-100 (легендарный Dash-8). Его ввели в эксплуатацию в 1984 году. В том же году Apple выпустила Macintosh. Сам самолёт окрашен в цвета первоначального логотипа компании.За штурвалом сидит Фил Шиллер, бывший старший вице-президент по маркетингу Apple, который до сих пор консультирует компанию и участвует в её жизни. Он использует оригинальный iPod 2001 года, который презентовал сам Стив Джобс. На бомбере Фила видны две нашивки: «Весёлый Роджер» и «Команда парашютистов Apple Park». Кстати, пиратский флаг выступал символом Apple ещё во времена Джобса.Если сделать паузу на моменте, где показана бортовая панель, можно разглядеть ещё несколько пасхалок. Например, номер канала радиосвязи «12484» можно расшифровать как 24 января 1984 года (в американской системе дат сначала идёт месяц, потом день и год) — дата выхода Macintosh. Рядом видим «62907» — 29 июня 2007 года — анонс первого iPhone.В плей-листе Фила играет 9 песня из 41 — отсылка к времени 9:41, которое указано на всех продуктах Apple. В это время Стив Джобс впервые показывал публике новые продукты. В саму приборную панель встроено шесть iPad, которые отображают информацию о полёте.Ещё пара деталей — на часах Крейга Федериги выставлено время 10:09. Это отсылка к маркетинговым материалам Apple Watch, которые намекают, что компания опережает швейцарскую часовую индустрию на 1 секунду. Ну и шлем в форме прически Крейга. У глава софтового подразделения Apple отличное чувство юмора — он не обиделся на мемы из интернета, а наоборот, увеличил их количество. Позже в анонсе iOS 18 он показал ещё пару отсылок к его шевелюре — необычный фен с привязкой к специальному приложению для укладки волос и напоминание об укладке. И, напоследок — парашюты раскрывались именно в той последовательности, в которой нам показывали новые ОС.