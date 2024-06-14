ПМЭФ 2024

Скрытые пасхалки из ролика WWDC 2024, которые вы точно не заметили

Фархад
Apple

Основной ивент конференции WWDC 2024 прошёл ещё в понедельник, но в сети до сих пор разбирают ролик в мельчайших деталях, выявляя новые пасхалки и скрытые фичи новых операционных систем.

Как обычно, Apple спрятала во вступлении множество скрытых отсылок к историческим моментам компании. Скорее всего, никто из наших читателей их даже не заметил, но истинные фанаты смогли их распознать с первого взгляда. Это в очередной раз показывает, насколько компания внимательно относится к мелочам.



Начнём с того, что самолёт, на котором пролетает команда разработчиков во главе с Крейгом Федериги — это Bombardier DHC-8-100 (легендарный Dash-8). Его ввели в эксплуатацию в 1984 году. В том же году Apple выпустила Macintosh. Сам самолёт окрашен в цвета первоначального логотипа компании.

За штурвалом сидит Фил Шиллер, бывший старший вице-президент по маркетингу Apple, который до сих пор консультирует компанию и участвует в её жизни. Он использует оригинальный iPod 2001 года, который презентовал сам Стив Джобс. На бомбере Фила видны две нашивки: «Весёлый Роджер» и «Команда парашютистов Apple Park». Кстати, пиратский флаг выступал символом Apple ещё во времена Джобса.

Apple

Если сделать паузу на моменте, где показана бортовая панель, можно разглядеть ещё несколько пасхалок. Например, номер канала радиосвязи «12484» можно расшифровать как 24 января 1984 года (в американской системе дат сначала идёт месяц, потом день и год) — дата выхода Macintosh. Рядом видим «62907» — 29 июня 2007 года — анонс первого iPhone.

Apple

В плей-листе Фила играет 9 песня из 41 — отсылка к времени 9:41, которое указано на всех продуктах Apple. В это время Стив Джобс впервые показывал публике новые продукты. В саму приборную панель встроено шесть iPad, которые отображают информацию о полёте.

Apple

Ещё пара деталей — на часах Крейга Федериги выставлено время 10:09. Это отсылка к маркетинговым материалам Apple Watch, которые намекают, что компания опережает швейцарскую часовую индустрию на 1 секунду. Ну и шлем в форме прически Крейга. У глава софтового подразделения Apple отличное чувство юмора — он не обиделся на мемы из интернета, а наоборот, увеличил их количество. Позже в анонсе iOS 18 он показал ещё пару отсылок к его шевелюре — необычный фен с привязкой к специальному приложению для укладки волос и напоминание об укладке. И, напоследок — парашюты раскрывались именно в той последовательности, в которой нам показывали новые ОС.
Craig
Craig
А какие пасхалки заметили вы? Пишите в комментариях, нам тоже интересно.
4
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Обзор iPadOS 18: лучший апдейт или очередная халтура?
8 лучших нововведений, которые появятся на Apple TV с tvOS 18
iPhone с iOS 18 останется полезным даже если сел аккумулятор

Рекомендации

Рекомендации

Google Диск получил долгожданный режим. Все современные сервисы давно перешли на него
В России отключился важнейший сервис Microsoft (Обновлено)
Microsoft запретит использовать Office и OneDrive в России. Кого затронет блокировка?
Мошенники взвоют от новой идеи «Сбера» и «Тинькофф». Деньги есть, а получить нельзя!

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+1
Granit
У вас слишком много свободного времени похоже
Сегодня в 17:17
#
kardigan
+3652
kardigan Granit
Просто не о чем писать… ой, ой..😂
Сегодня в 17:37
#
tellurian
+1454
tellurian Granit
Для них это работа.
Сегодня в 17:43
#
Фархад Усманов
+101
Фархад Усманов Granit
конечно, мы же не работаем, а так смотрим видосики просто
2 часа назад в 18:35
#
tellurian
+1454
tellurian
Люблю такие фишки!!!
2 часа назад в 19:32
#