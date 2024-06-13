8 лучших нововведений, которые появятся на Apple TV с tvOS 18

На этой неделе компания Apple анонсировала выпуск обновлённой версии операционной системы tvOS для приставок Apple TV. Этот апдейт добавит несколько нововведений и улучшений существующих возможностей. Бета-версия tvOS 18 уже доступен разработчикам, а в июле он будет выпущен для пользователей, принимающих участие в открытом бета-тестировании ПО Apple. Некоторые разработчики и энтузиасты уже установили эту бету, опробовали её, и вот что интересного они обнаружили.
InSight
Эта функция позволяет глубже погрузиться в процесс потребления видеоконтента. Говоря человеческим языком, она показывает информацию о том, что за актёры снялись в том или ином фильме, сериале или шоу, а также распознаёт звучащую там музыку. Но это не просто информация, InSight предоставляет гораздо больше, а именно — возможность найти в сервисе Apple TV+ другие фильмы, где снялся тот или иной актёр, а в случае с музыкой предлагает перейти в сервис Apple Music и добавить в свою коллекцию понравившийся трек или ознакомиться с дискографией создавшего его музыканта. InSight доступен только в сервисе Apple TV+.
Формат 21:9
tvOS 18 добавляет поддержку кинематографического формата 21:9 при подключении приставки к проектору. С таким соотношением сторон снимают почти все фильмы, рассчитанные на прокат в кинотеатрах, и именно такими они чаще всего попадают в цифровой релиз.
Enhance Dialogue
К сожалению, во многих фильмах и шоу звук страдает: музыку и шумы зачастую слышно лучше, чем речь. Функция Enhance Dialogue устраняется эту проблему: искусственный интеллект анализирует аудиопоток и применяет обработку звука, чтобы голоса людей хорошо выделялись на фоне других звуков. Enhance Dialogue доступен при подключении Apple TV к любой акустике (HomePod, AirPods и другим колонкам и наушникам, как беспроводным, так и проводным).
Автоматические субтитры
Apple TV с tvOS 18 может автоматически включать субтитры в фильмах в нескольких случаях: когда язык, на котором говорят актёры, не совпадает с тем, что выбран в настройках приставки, или когда пользователь отключает звук или когда он отматывает видео назад из-за того, что не расслышал сказанное.
Новые скринсейверы
Искусственный интеллект может выбрать из пользовательской галереи лучшие фотографии с портретами и пейзажами, чтобы использовать их в качестве скринсейверов. В изображение гармонично вписываются часы. Кроме того, появились мультяшные анимированные заставки, запускающиеся в паузах между просмотром видеоконтента. А также можно использовать в качестве скринсейверов стоп-кадры из любимых фильмов и сериалов.
Приложение «Фото»
В приложении «Фото» тоже появился искусственный интеллект. Он автоматически распределяет фотографии по темам без необходимости вручную раскидывать их по разным альбомам.
Гостевой доступ
Обладатель приставки может предоставить своим гостям гостевой доступ к управлению устройствами умного дома (например, они могут включать и отключать кондиционер, открывать и закрывать замки и пр.) Сохраняется история действий, благодаря чему можно посмотреть, не злоупотреблял ли гость предоставленными возможностями (например, не разблокировал ли замок в двери комнаты, в которую его просили не заходить).
FaceTime и Continuity Camera
При общении через FaceTime стали отображаться субтитры с текстом сказанного. Эта функция работает только с английским языком и лишь в США и Канаде.
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