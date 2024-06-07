Назван главный виновник внедрения нейросетей и чат-ботов в iOS 18

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Издание The Wall Street Journal поделилось эксклюзивной информацией относительно будущих функций iOS 18 и macOS 15. Как выяснили журналисты, одним из ключевых факторов, которые поспособствовали усиленному вниманию Apple к ИИ, стали личный опыт Крейга Федериги с Copilot.WSJ отмечает, что в декабре 2022 года у Федериги появилась возможность «поиграться» с репозиторием Copilot, размещённым на GitHub. Как мы знаем, изначально Copilot, использующий технологии OpenAI, был разработан для помощи разработчикам в написании кода и устранении неполадок в приложениях на разных языках программирования.Крейг «взвесил» все возможности генеративного ИИ, и поручил своим подчинённым разработать способы интеграции подобных функций в экосистему Apple. В какой-то момент компания даже ускорила разработку собственного генеративного ИИ, переведя некоторых бывших сотрудников Apple Car для работы над этой технологией. Однако в результате Apple пришлось договариваться с OpenAI и Google об использовании их нейросетей.Теперь осталось дождаться конференции WWDC, чтобы узнать, какие именно нейрофичи приготовила Apple.