Apple внезапно начала рассылать гарнитуру Vision Pro всем желающим на двух условиях

Олег

Apple


Компания Apple принимает заявки на получение Vision Pro Developer Kit. Об этом пишет Gizmochina.

Согласно источнику, представленную 5 июня 2023 года гарнитуру смешанной реальности от Apple теперь можно получить от компании бесплатно. Для этого нужно заполнить онлайн-заявку и соответствовать двум условиям компании.

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Во-первых, заполнить заявку на получение гарнитуры Vision Pro могут только зарегистрированные разработчики — желающему потребуется оплаченный девелоперский аккаунт. Во-вторых, Apple хочет получить от разработчика конкретный план по созданию игры или приложения для гарнитуры: потребуется заполнить сведения о своей команде, ранее написанных приложениях и проекте, который будет реализован с помощью Vision Pro Developer Kit.

Компания Apple предоставит комплект с гарнитурой всем, кто будет удовлетворять этим требованиям; приоритет получат разработчики, чьи проекты непосредственно помогут с запуском Vision Pro в массовое использование.

Для обычных пользователей эта новость означает две вещи:
  • Гарнитура Vision Pro уже собрана, полноценно функционирует и готова к работе
  • В скором времени появится много новых подробностей и отзывов от разработчиков, которые получат в руки этот революционный девайс. 

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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

kardigan
+3105
kardigan
Ну разумеется, что покупать эту штукенцию станет не каждый, тем более цена немалая да и приложений и всего остального там пока нет от слова совсем. ( не рулеткой же пользоваться, измеряя стены с помощью этой гарнитуры.
Ещё бы они не выслали бы бесплатно-подтягивают разрабов.
Сегодня в 11:25
#
tellurian
+4938
tellurian kardigan
К выпуску как раз будут приложения. Полгода срок хороший. Можно много сделать, адаптировать приложения и игры.
2 часа назад в 11:45
#
tellurian
+4938
tellurian
В целом правильный подход. Только так и надо. Главное, чтобы был диалог между обеими сторонами.
2 часа назад в 11:47
#
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