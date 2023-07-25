Apple внезапно начала рассылать гарнитуру Vision Pro всем желающим на двух условиях



Компания Apple принимает заявки на получение Vision Pro Developer Kit. Об этом пишет Gizmochina.



Согласно источнику, представленную 5 июня 2023 года гарнитуру смешанной реальности от Apple теперь можно получить от компании бесплатно. Для этого нужно заполнить онлайн-заявку и соответствовать двум условиям компании.







Во-первых, заполнить заявку на получение гарнитуры Vision Pro могут только зарегистрированные разработчики — желающему потребуется оплаченный девелоперский аккаунт. Во-вторых, Apple хочет получить от разработчика конкретный план по созданию игры или приложения для гарнитуры: потребуется заполнить сведения о своей команде, ранее написанных приложениях и проекте, который будет реализован с помощью Vision Pro Developer Kit.



Компания Apple предоставит комплект с гарнитурой всем, кто будет удовлетворять этим требованиям; приоритет получат разработчики, чьи проекты непосредственно помогут с запуском Vision Pro в массовое использование.



Для обычных пользователей эта новость означает две вещи:

Гарнитура Vision Pro уже собрана, полноценно функционирует и готова к работе

В скором времени появится много новых подробностей и отзывов от разработчиков, которые получат в руки этот революционный девайс. Во-первых, заполнить заявку на получение гарнитуры Vision Pro могут только зарегистрированные разработчики — желающему потребуется оплаченный девелоперский аккаунт. Во-вторых, Apple хочет получить от разработчика конкретный план по созданию игры или приложения для гарнитуры: потребуется заполнить сведения о своей команде, ранее написанных приложениях и проекте, который будет реализован с помощью Vision Pro Developer Kit.Компания Apple предоставит комплект с гарнитурой всем, кто будет удовлетворять этим требованиям; приоритет получат разработчики, чьи проекты непосредственно помогут с запуском Vision Pro в массовое использование.Для обычных пользователей эта новость означает две вещи: