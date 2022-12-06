iPad скоро могут стать индийскими

Apple рассматривает возможность производства некоторых моделей iPad в Индии, чтобы сократить свою зависимость от Китая.По данным CNBC, компания уже обсудила с индийскими властями частичный перенос производства iPad в страну, но у сотрудников местных заводов пока нет опыта сборки планшетов.Как известно, последние несколько лет Apple активно занимается диверсификацией в цепочке поставок и выводом производства гаджетов за пределы Китая, чтобы ситуация в стране с различными ограничениями не влияла на поставки устройств. Кроме того, недавняя забастовка рабочих на крупнейшем заводе Foxconn привела к дефициту iPhone 14 Pro, что также негативно отразится на квартальных показателях компании.Стоит отметить, что в Индии уже собирают смартфоны бренда, включая новые iPhone 14 и iPhone 14 Pro, поэтому вполне логично, что этот же завод Foxconn скоро сможет запустить и производство iPad.