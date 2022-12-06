Apple iPad

iPad скоро могут стать индийскими

Фархад

iPad

Apple рассматривает возможность производства некоторых моделей iPad в Индии, чтобы сократить свою зависимость от Китая.

По данным CNBC, компания уже обсудила с индийскими властями частичный перенос производства iPad в страну, но у сотрудников местных заводов пока нет опыта сборки планшетов.

Как известно, последние несколько лет Apple активно занимается диверсификацией в  цепочке поставок и выводом производства гаджетов за пределы Китая, чтобы ситуация в стране с различными ограничениями не влияла на поставки устройств. Кроме того, недавняя забастовка рабочих на крупнейшем заводе Foxconn привела к дефициту iPhone 14 Pro, что также негативно отразится на квартальных показателях компании.

Стоит отметить, что в Индии уже собирают смартфоны бренда, включая новые iPhone 14 и iPhone 14 Pro, поэтому вполне логично, что этот же завод Foxconn скоро сможет запустить и производство iPad.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+4141
Gabriel
«iPad могут стать индийскими» я надеюсь что после этого мы все вместе не начнём петь и танцевать….
С бубном вокруг них))))
2 часа назад в 15:31
#
tellurian
+4800
tellurian
Вопрос ведь не только в сборке. Основное это поставка комплектующих и их производство. Что совсем не легкий процесс.
58 минут назад
#
+4141
Gabriel tellurian
Это можно отладить и подтянуть, самая главная проблема в том что все эти новые сборочные производства не смогут дать того количества которое может дать Китай.
Эппл нужны большие объемы причём в ограниченное время.
Если Эппл не получает нужного количества в нужное время , то компания теряет продажи, а это убытки в виде недополученной прибыли. В перспективе не распроданные вовремя новинки могут плохо повлиять на продажи новых моделей и это опять убытки. А все это вместе окажет влияние на стоимость компании и на капитализацию тоже.
11 минут назад
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