У меня есть специальный маршрут по Санкт-Петербургу с дворцами-колодцами. Такие раритетные здания очень хорошо выходят на сверширокоугольный объектив iPhone 12. Захотел с вами поделиться фотографиями, а заодно показать как можно оживить скучные снимки.
Довольно много интересных дворов-колодцев можно найти на Петроградке, Васильевском острове и в центральном районе Питера. Перечислять конкретные места смыла нет, поскольку они все с легкостью гуглятся вплоть да указания точных точек геолокации. Некоторые из них бывают закрыты, тем не менее туда можно очень просто попасть. Достаточно немного подождать выходящих или заходящих, сделать покер-фейс и проследовать за ними, пока дверь не закрылась.
Во время съемки дворца-колодца на сверширокоугольный объектив iPhone 12 я всегда ставлю точку фокусировки на небе. Так получается по краям естественное виньетирование, да и в целом уравновешенная экспозиция и цветопередача.
Большинство снимков подобной архитектуры редактируются в стандартном приложении «Фото» без применения каких-либо фильтров в зависимости от освещения. Если фотография сделана днём, то я прибавляю параметр «Блеск» в приделах диапазона +15, «Светлые участки» на -5, «Тени» не трогаю или прибавляю на +5, «Контраст» на +5, «Насыщенность» и «Красочность» регулирую в пределах +5. С последними двумя я стараюсь не вылезать из диапазона +10. В конце можно добавить немного «Четкости», на глаз, но с этим параметром нужно действовать аккуратно, поскольку легко испортить картинку избыточным шумом.
Еще один «совет», который может быть полезен для съёмки двора-колодца. Я стараюсь не располагать грани крыш в кадре параллельно краям снимка. Так фотографии получаются на мой взгляд динамичнее.
Во время просмотра снимков после прогулки в приложении «Фото» некоторые кадры могут показаться немного скучными. Не рекомендую их сразу удалять. Лучше попробовать оживить такие фотографии с помощью приложения Motionleap.
На примере снимка с двором-колодцем показываю как работает процесс анимации в программе. Для работы с Motionleap я предпочитаю использовать iPad и Apple Pencil. Во-первых, экран больше, а во-вторых стилус даёт больше контроля в труднодоступных участках изображения.
Несмотря на это все перечисленные действия можно выполнять на экране iPhone с помощью пальца. Загружаем нужную фотографию в Motionleap, выбираем опцию «Анимация», а затем выполняем два простых действия.
Перейдите в режим «Выбрать». Тут нужно как показано на видео выше, закрасить область, которую хотим анимировать. Затем выбираем опцию «Направление» и устанавливаем с помощью направляющих стрелочек направление анимации. После этого жмём кнопку Play и просматриваем получившийся результат.
В этом конкретном примере не рекомендую закрашивать небо в стык с краем крыши. В таком случае грани здания поплывут. Если получившийся результат устраивает — переходите к экспорту. В бесплатной версии Motionleap доступна только возможность сохранения в видеофайл с разрешением 1080. Впрочем, этого достаточно для Instagram или можно сделать GIF в Telegram.
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