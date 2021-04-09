





Смартфоны сложно назвать хорошим инструментом для инвестиций — со временем они дешевеют (если вы, конечно, не готовы ждать полтора десятилетия с нераспакованным iPhone 2G, чтобы продать его за несколько сотен тысяч рублей). Однако все модели становятся дешевле со временем по-разному, и сервис SellCell, специализирующийся на продаже подержанных смартфонов в США, наглядно это показал.Сравнивать было решено две линейки флагманов на Android и iOS — это Samsung Galaxy S21, представленные в середине января, и Apple iPhone 12, которые увидели свет в октябре прошлого года. И статистика тут безрадостная для владельцев корейских смартфонов — дешевеют они ошеломляющими темпами.Так, с момента анонса смартфоны серии Galaxy S21 подешевели на 44,8-57%, тогда как в линейке iPhone 12 этот показатель за тот же период колеблется от 18,1% до 33,7%. Из флагманов на Android быстрее всех дешевел Samsung Galaxy S21 5G с 256 ГБ памяти — на 19% в месяц. Для сравнения, из смартфонов Apple быстрее всех терял цену iPhone 12 Mini 256 ГБ — на 8,2% в месяц.Что любопытно, флагманский iPhone 12 Pro Max 128 ГБ дешевеет медленнее всех — в среднем на 3,6% за месяц, тогда как лучший показатель в свежей линейки Samsung у Galaxy S21 Ultra 128 ГБ — 15,6% за месяц.