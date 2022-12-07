Apple iPhone 14

iPhone 14 попал в топ мировых запросов в Google «Год в поиске»

Фархад

iPhone 14

Крупнейший в мире поисковик Google опубликовал самые популярные запросы пользователей со всего мира в 2022 году.

Удивительно, что в топ-10 попал «iPhone 14» — смартфон Apple стал восьмым по популярности поисковым запросом в мире в 2022 году, уступая запросам по «Wordle» и «ЧМ-2022».

Согласно Google Trends, количество запросов «iPhone 14» показало резкий скачок в сентябре, когда Apple провела презентацию новых устройств.

Среди похожих запросов Google также отмечает «Dynamic Island», «Deep Purple», «предзаказ iPhone 14» и «Apple Watch Ultra».

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Источник:
MacRumors
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