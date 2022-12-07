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Приложение «Локатор» на macOS Ventura наконец доработали

Олег

macOS


В текущих бета-версиях macOS 13.1 появилась возможность полноценно работать с «Локатором» на Mac. Об этом пишет 9to5Mac.

Согласно источнику, речь идет о работе с «умными» аксессуарами. До сих пор в «Локаторе» на Mac можно было лишь просмотреть местоположение своих Apple-устройств, а также людей, которые открыли вам доступ к своей геопозиции. При этом довольно странно, что Apple до сих пор не добавила возможность полноценно взаимодействовать с предметами, даже с собственной меткой AirTag.

Начиная с macOS 13.1 такая функция наконец появится на Mac. Она будет работать так же, как на iPhone, iPad и Apple Watch. Пользователь macOS Ventura сможет проверять местоположение смарт-аксессуаров и включать на них звук. Чтобы это сделать, нужно будет открыть «Локатор» и перейти на вкладку «Предметы».

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Источник:
9to5Mac
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