iOS 17 защитит вас от обнажёнки, назойливых родственников и внезапного приступа

Фото: MacRumors
5 июня 2023 года мы увидели новую iOS 17 — Apple анонсировала обновление, которые станет доступно для всех пользователей в сентябре. Мы уже рассказывали о различных полезных нововведениях iOS 17, а сегодня перечислим все изменения, которые касаются вашей безопасности в самых разных жизненных ситуациях.
- Защита от обнажёнки. Начиная с iOS 17, ваш iPhone будет автоматически определять фотографии с обнаженными интимными частями тела и скрывать их. Защита будет работать в «Сообщениях», AirDrop, баннерах «Телефона», FaceTime и даже в сторонних приложениях. Чтобы просмотреть изображение, вам придется дать явное согласие и прочесть предупреждения о вреде для психики. Опцию нужно будет включить в настройках.
- Усиленная защита от обнажёнки для детей. На устройствах, которые активированы для детей младше 13 лет, включится функция защиты от непотребного контента в «Сообщениях». Если кто-то присылает вашему ребенку фото с обнаженными интимными частями тела, изображение будет размыто, а смартфон предупредит ребенка об опасности и побудит обратиться к взрослым за помощью.
Фото: MacRumors
- Отслеживание родных. Функция позволяет установить оповещение для близких вам людей о том, что вы добрались до пункта назначения живым и здоровым. Её можно быстро активировать в «Сообщениях» для отдельных людей. Фича сбережет ваши нервы и избавит от необходимости постоянно отвечать на звонки или сообщения с вопросом «Ну где ты?»
- Напоминания о лекарствах. Приложение «Здоровье» в iOS 17 научилось оповещать вас о том, что пришло время принять критически важное лекарство. Уведомление выглядит так, что вы его точно не пропустите — а значит с iOS 17 риск забыть о таблетке и схватить приступ существенно снижается. Обязательно настройте оповещения своим пожилым родственникам.
Фото: MacRumors
- Офлайн-карты. Приложение «Карты» от Apple получило возможность загружать карту местности заранее и пользоваться навигацией даже без интернета. Довольно очевидная фишка, которую должны были бы добавить уже давно, но сделали это только сейчас. К сожалению, Apple Maps в России малоинформативны, но знать о такой возможности всё же стоит.
Считаете ли вы перечисленные нововведения полезными? Оцените работу инженеров Apple в комментариях.
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