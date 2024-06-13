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iPhone с iOS 18 останется полезным даже если сел аккумулятор

Олег

iOS 18


Компания Apple добавила в iOS 18 отображение часов на экране оповещения о низком заряде. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, нововведение стало развитием функции Power Reserve, которая позволяет работать «Локатору» и NFC-платежам даже после полной разрядки аккумулятора. Начиная с iOS 18 пользователь сможет увидеть часы на экране, который оповещает о критически низком заряде батареи.

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iOS 18
Фото: MacRumors 

К сожалению, фича будет доступна только на iPhone 15 и более новых моделях. Однако само её появление очень радует: показ времени не отнимает много энергии, а в условиях, когда смартфон разрядился, это может быть очень кстати. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

kardigan
+3649
kardigan
Вроде как и раньше локатор по этому принципу работал.
час назад в 13:08
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Hello!
+719
Hello!
Если тел ещё что то показывает, значит аккумулятор не сел. )
час назад в 13:19
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