iPhone с iOS 18 останется полезным даже если сел аккумулятор



Компания Apple добавила в iOS 18 отображение часов на экране оповещения о низком заряде. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, нововведение стало развитием функции Power Reserve, которая позволяет работать «Локатору» и NFC-платежам даже после полной разрядки аккумулятора. Начиная с iOS 18 пользователь сможет увидеть часы на экране, который оповещает о критически низком заряде батареи.









Фото: MacRumors



К сожалению, фича будет доступна только на iPhone 15 и более новых моделях. Однако само её появление очень радует: показ времени не отнимает много энергии, а в условиях, когда смартфон разрядился, это может быть очень кстати. К сожалению, фича будет доступна только на iPhone 15 и более новых моделях. Однако само её появление очень радует: показ времени не отнимает много энергии, а в условиях, когда смартфон разрядился, это может быть очень кстати.