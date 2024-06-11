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Вот все варианты кнопок локскрина iOS 18, которые можно поставить вместо камеры и фонарика

Олег

iOS


В ходе WWDC 2024 компания Apple представила свою новую iOS 18, в которой, среди прочего, наконец снят странный запрет — отныне пользователи смогут установить нужные им кнопки на экране блокировки вместо двух стандартных. Эта фича просилась очень давно, но Apple до последнего не давала пользователям сделать локскрин более удобным.

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Один из пользователей Twitter продемонстрировал все варианты кнопок, которые предлагаются на замену двум стандартным — камере и фонарику. В их числе можно увидеть переводчик, калькулятор, таймер, QR-сканер, включение и выключение сотовых данных и режима модема, открытие стороннего приложения и многое другое. Есть ощущение, что всё это должно было быть так с самого начала.



Напомним, что у нас уже вышел обзор первой бета-версии iOS 18 — мой коллега Артем Фунтиков обнаружил, что сборка крайне глючная и лучше подождать следующей версии, чтобы попробовать нововведения самому. 

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Источник:
Twitter
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