Вот все варианты кнопок локскрина iOS 18, которые можно поставить вместо камеры и фонарика



В ходе WWDC 2024 компания Apple представила свою новую iOS 18, в которой, среди прочего, наконец снят странный запрет — отныне пользователи смогут установить нужные им кнопки на экране блокировки вместо двух стандартных. Эта фича просилась очень давно, но Apple до последнего не давала пользователям сделать локскрин более удобным.







Один из пользователей Twitter продемонстрировал все варианты кнопок, которые предлагаются на замену двум стандартным — камере и фонарику. В их числе можно увидеть переводчик, калькулятор, таймер, QR-сканер, включение и выключение сотовых данных и режима модема, открытие стороннего приложения и многое другое. Есть ощущение, что всё это должно было быть так с самого начала.







Напомним, что у нас Один из пользователей Twitter продемонстрировал все варианты кнопок, которые предлагаются на замену двум стандартным — камере и фонарику. В их числе можно увидеть переводчик, калькулятор, таймер, QR-сканер, включение и выключение сотовых данных и режима модема, открытие стороннего приложения и многое другое. Есть ощущение, что всё это должно было быть так с самого начала.Напомним, что у нас уже вышел обзор первой бета-версии iOS 18 — мой коллега Артем Фунтиков обнаружил, что сборка крайне глючная и лучше подождать следующей версии, чтобы попробовать нововведения самому.