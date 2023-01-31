iPhone скоро начнут отчитывать владельцев за шавуху и бургеры

Apple запатентовала новую технологию, с помощью которой iPhone сможет контролировать приём пищи владельца.Патент под названием «Счётчик калорий с дополненной реальностью» описывает процесс, при котором iPhone определяет звуки жевания с помощью микрофона, предлагает владельцу сфотографировать еду, а затем оценивает её полезность.В документах говорится, что «многие факторы способствуют неточному подсчёту калорий, например, размер порции может быть трудно измерить во время еды в ресторане», а новая технология позволит решить эту проблему.Смартфон сможет анализировать изображения и распознавать различные продукты и их объёмы на основе «измерения сеанса жевания». Кроме того, технология, описанная в патенте, сможет использовать информацию о местоположении пользователя, чтобы «определять ресторан и идентифицировать по меню пищевой продукт».Apple считает, что в будущем iPhone может стать лучшим инструментом для определения калорийности потребляемой пищи, но пока это всего лишь патент. А вы бы хотели, чтобы ваш смартфон отчитывал вас за перекус в виде бургера или шаурмы?