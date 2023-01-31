iPhone 14 спас жизнь пятерым людям в ДТП. Полиция всё отрицает

Зарубежные СМИ рассказали об очередном случае спасения людей во время ДТП благодаря оповещению об авариях в iPhone 14. Однако не все согласны с такой версией событий.
Всё произошло в Австралии, штате Тасмания. Грузовик, который ночью буксировал повозку лошадей, врезался в большой пень около 1:45 утра. В машине находилось пять человек в возрасте от 14 до 20 лет, и у одного из них был iPhone 14. Смартфон отреагировал на аварию и сразу отправил сигнал в полицейский участок.
Полиция и спасатели прибыли на место ДТП в течение весьми минут после происшествия. Все пострадавшие были доставлены в больницу на вертолете, а вот лошадей спасти не удалось — две из них погибли на месте, а еще двух пришлось усыпить.
Изначально СМИ пришли к выводу, что полиция смогла прибыть так быстро благодаря сигналу с iPhone 14. Однако инспектор тасманского отделения Рут Орр сказала, что смартфон здесь ни при чём: по его словам, наряд полиции по простому совпадению уже находился в районе аварии по своим делам, поэтому смог оперативно прибыть на место происшествия.
При этом сотрудница полиции признала, что сигналы с iPhone 14 действительно могут быть полезны, когда все пострадавшие находятся без сознания: в конце концов, без новой функции айфона спасатели нескоро узнали бы об этой аварии.
Ранее мы сообщали, что обнаружение аварий в iPhone 14 не всегда спасает людей — иногда функция только мешает экстренным службам работать.
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