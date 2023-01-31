В Apple Music появился новый плейлист для всех пользователей



В стриминг-сервисе Apple Music появился новый плейлист Replay 2023. На это обратили внимание в MacRumors.



Согласно источнику, в Replay 2023 собираются все треки, которые вы слушаете в течение года. Он состоит из 100 позиций и каждое воскресенье список обновляется с учетом свежих данных о прослушивании. Так будет весь год; а в декабре у каждого пользователя будет собственный сформированный топ-100 его любимых композиций.



Replay 2023 появляется, когда вы прослушаете достаточно музыки для его создания. Плейлист можно найти внизу на вкладке «Слушать сейчас» в приложении Apple Music для iOS, iPadOS и macOS.



Впервые персонализированный плейлист Replay появился в Apple Music в 2019 году. С тех пор он ежегодно генерируется заново на основе предпочтений пользователя.

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