В Apple Music появился новый плейлист для всех пользователей

Олег

Apple Music


В стриминг-сервисе Apple Music появился новый плейлист Replay 2023. На это обратили внимание в MacRumors.

Согласно источнику, в Replay 2023 собираются все треки, которые вы слушаете в течение года. Он состоит из 100 позиций и каждое воскресенье список обновляется с учетом свежих данных о прослушивании. Так будет весь год; а в декабре у каждого пользователя будет собственный сформированный топ-100 его любимых композиций.

Replay 2023 появляется, когда вы прослушаете достаточно музыки для его создания. Плейлист можно найти внизу на вкладке «Слушать сейчас» в приложении Apple Music для iOS, iPadOS и macOS.

Впервые персонализированный плейлист Replay появился в Apple Music в 2019 году. С тех пор он ежегодно генерируется заново на основе предпочтений пользователя. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+4989
tellurian
Он состоит из 100 позиций и каждое воскресенье список обновляется в согласии со свежими данными о прослушивании (c)
Неверное в соответствии, а не согласии?
37 минут назад
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