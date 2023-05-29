Москвичи вложили десятки миллионов рублей в «параллельный импорт» айфонов. В результате — ни денег, ни гаджетов

Александр

Фото: Unsplash

Baza рассказала о случае, который произошёл с топ-менеджером «Сибур-РТ» Анатолии Агафонове. Он вместе со своими друзьями инвестировал в «серую» поставку смартфонов Apple из ОАЭ в Россию. Бизнес-партнёр обещал большой доход, но оказалось, что он не планировал ничего закупать и продавать.

В прошлом году Анатолий встретил своего давнего знакомого, Владислава, и тот предложил непыльный заработок: нужно дать ему денег на закупку айфонов в ОАЭ по низкой цене, он перепродаст устройства в России, а прибыль они делят пополам. Владислав просил 800 тысяч рублей, но Анатолий предложил 13 миллионов и привлёк к схеме ещё несколько человек; суммарно они передали бизнесмену 59 миллионов.

Как указывает Baza, Владислав на долгое время пропал с деньгами в ОАЭ и лишь недавно вернулся в Москву. Обещанной прибыли инвесторы не увидели, он вернул часть денег лишь некоторым из них, а судьба 45 миллионов рублей остаётся неизвестной. Также выяснилось, что Владислав подделал в фотошопе документы о якобы зарегистрированной на его имя компании, через которую планировалось закупать и продавать айфоны. Проблемы возникли и у Анатолия — друзья требуют от него деньги, подозревая в сговоре с Владиславом. А сам он теперь судится со своим знакомым, пытаясь вернуть и свои, и чужие накопления.
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Комментарии

tellurian
+5013
tellurian
Вроде человек в такой структуре и на серьёзной должности, а повёлся на такую схему ;(
Сегодня в 18:01
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kardigan
+3084
kardigan
Удачи Владиславу! Надежда маленькая, но она есть, что возможно ещё получится немного пожить. ( но это не точно
2 часа назад в 18:21
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