





2020 год оказался трудным для всех: пандемия, самоизоляция, различные дефициты — это сильно сказалось в том числе на мировом потреблении нефти и соответственно на ее цене, которая временами опускалась в отрицательную область. Как итог, по результатам прошлого года компания Saudi Aramco, являющаяся крупнейшим экспортером нефти в мире, лишилась звания лидера по прибыли, уступив это место всем известной компании из Купертино — Apple.Так, по данным ресурса Quartz, годовая прибыль Saudi Aramco снизилась до 49 млрд долларов (-44%). А вот производитель iPhone наоборот смог нарастить прибыль — она составила 57.4 миллиарда долларов (+7%), тем самым выведя компанию в лидеры. И это при том, что у Apple фискальный год начинается в сентябре, то есть в статистику не попал четвертый квартал 2020 года, который принес компании целых 22 миллиарда долларов — в противном случае отрыв стал бы еще больше.