Если заинтересовался

Нужно выполнить тестовое задание: подготовь и напиши три заметки объемом от 1000 символов на актуальные темы. Оформить их нужно в Google Документах и прислать ссылки на каждый текст отдельно с доступом и возможностью комментирования.

подготовь и напиши три заметки объемом от 1000 символов на актуальные темы. Оформить их нужно в Google Документах и прислать ссылки на каждый текст отдельно с доступом и возможностью комментирования. В сопроводительном письме к своим трём линкам расскажи немного о себе: чем интересуешься, где работал раньше и почему заинтересовался нашим предложением. Не забудь прокомментировать свой выбор тем для заметок, а именно, почему решил остановиться на них, и чем они могут быть интересны.

чем интересуешься, где работал раньше и почему заинтересовался нашим предложением. Не забудь прокомментировать свой выбор тем для заметок, а именно, почему решил остановиться на них, и чем они могут быть интересны. В теме письма укажи «Автор новостей iGuides» и отправь его на мой ящик: g.lyamin@iguides.ru.







Привет! Мы ищем автора новостей к себе в команду. Нам не важен твой опыт предыдущей работы, мы не просим показать корочки о высшем образовании, а пол и возраст не имеют значение, как и место жительства, поскольку у нас можно работать удалённо. Ты прекрасно впишешься в коллектив, если мир гаджетов и технологий не отделяешь от своей повседневной жизни, умеешь грамотно и читабельно составлять тексты, а также не понаслышке знаешь, что такое WWDC, Google I/O, Microsoft Build, Inside Xbox, Galaxy Unpacked, PlayStation State of Play.С наибольшей вероятностью работа твоя, если помимо оперативного написания новостных заметок ты сможешь интересно и обстоятельно рассказать в лонгриде о каком-либо новом явлении в сфере технологий и подберешь подходящее сопровождение с помощью изображений, видео и другого контента. Подробности рабочего дня и оплаты обсудим со всеми лично.Возможно, именно для тебя у нас появилось место в команде. А если наше предложение тебя не заинтересовало, то поделись ссылкой на него в социальных сетях — может быть твои друзья сейчас находятся в поисках работы.