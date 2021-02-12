По данным инсайдеров, в этом году компания Huawei выпустит по меньшей мере пятнадцать новых моделей различных гаджетов. В том числе в тех линейках, которые не обновлялись уже пару лет.
- Флагманские смартфоны Huawei P50, P50 Pro и P50 Pro+,
- Флагманские смартфоны Huawei Mate 50, Mate 50 Pro, Mate 50 Pro+ и Mate 50 RS
- Складной смартфон Huawei Mate X2
- Планшеты MatePad Pro 2 и MatePad 2
- TWS-наушники Freebuds Pro 2, Freebuds 4 и Freebuds 4i
- Смарт-часы Huawei Watch 3 и Watch GT 3
Как видно, компания по-прежнему сосредоточена на разработке флагманских смартфонов, хотя спрос на её модели сильно упал из-за того, что на них нет сервисов Google. Кроме того, недавно бренд Honor отделился от Huawei и собирается напрямую конкурировать с этой компанией в том числе в сегменте высокой ценовой категории.
Инсайдеры предоставили подробности только о новых смарт-часах Huawei. Известно, что программной основой для них станет LiteOS на основе HarmonyOS 2.0 или HongMengOS с поддержкой установки приложений из магазина AppGallery. Часы получат обновлённый дизайн, будут поддерживать подключение к сотовой сети с помощью eSIM, смогут измерять пульс и кровяное давление, а также снимать показания ЭКГ.
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