Huawei

По данным инсайдеров, в этом году компания Huawei выпустит по меньшей мере пятнадцать новых моделей различных гаджетов. В том числе в тех линейках, которые не обновлялись уже пару лет.

  • Флагманские смартфоны Huawei P50, P50 Pro и P50 Pro+, 
  • Флагманские смартфоны Huawei Mate 50, Mate 50 Pro, Mate 50 Pro+ и Mate 50 RS
  • Складной смартфон Huawei Mate X2
  • Планшеты MatePad Pro 2 и MatePad 2
  • TWS-наушники Freebuds Pro 2, Freebuds 4 и Freebuds 4i
  • Смарт-часы Huawei Watch 3 и Watch GT 3

Как видно, компания по-прежнему сосредоточена на разработке флагманских смартфонов, хотя спрос на её модели сильно упал из-за того, что на них нет сервисов Google. Кроме того, недавно бренд Honor отделился от Huawei и собирается напрямую конкурировать с этой компанией в том числе в сегменте высокой ценовой категории.

Инсайдеры предоставили подробности только о новых смарт-часах Huawei. Известно, что программной основой для них станет LiteOS на основе HarmonyOS 2.0 или HongMengOS с поддержкой установки приложений из магазина AppGallery. Часы получат обновлённый дизайн, будут поддерживать подключение к сотовой сети с помощью eSIM, смогут измерять пульс и кровяное давление, а также снимать показания ЭКГ.


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