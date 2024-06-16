Искусственный интеллект может стать мэром города

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В городе Шайенн (штат Вайоминг, США) кандидатуру на пост мэра выставил Виктор Миллер, пообещавший избирателям необычную вещь: решения будет принимать не он, а созданный им искусственный интеллект. ИИ разработан на базе ChatGPT и называется VIC — Virtual Integrated Citizen («Виртуальный Интегрированный Гражданин»).«Я понял, что эта сущность намного умнее меня и, что ещё важнее, намного лучше многих государственных служащих, которых я вижу со стороны», — так Миллер аргументировал свою идею. В случае избрания он будет делать всё, что от него требуется законодательно (посещать заседания, подписывать документы, нанимать персонал и прочее), но выбор оптимальных решений, улучшающих жизнь горожан, будет всецело возложен на нейросеть. VIC будет анализировать проекты нормативно-правовой документации, проверять, нет ли в них ошибок, коллизий и противоречия действующим законам, и на основе этого сможет давать рекомендации с правками. Миллер считает, что людям не под силу качественно выполнять такой огромный объём работ, поэтому принятое законодательство столь несовершенно.У Миллера нет опыта госслужбы, он работает в местной библиотеке, а в свободное время увлекается технологиями, в том числе искусственным интеллектом. Однажды он обратился к городским властям с запросом о предоставлении публичной информации, получил отказ, пошёл к юристу, и тот заявил, что ему было отказано незаконно. Его удивило то, что чиновники не хотят соблюдать закон, возможно, из-за того, что не читали его, и тогда к нему пришла идея создать нейросеть, которая не допускала бы нарушения законодательства и могла разрабатывать местные законы, не противоречащие тем, что действуют по всей стране.Горожане уже сейчас могут общаться с VIC, нейросеть рассказывает им, что планирует придерживаться прозрачности в политике и сосредоточиться на развитии экономики и промышленности за счёт открытости в общении с гражданами и предоставлении важной информации. Также будет сделан упор на поддержку малого бизнеса и применение новейших технологий в службах, работающих с обращениями граждан.