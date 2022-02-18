



Влад Савин, директор по развитию компании Kotelov, объяснил, почему он отсеивает кандидатов на работу, которые используют для общения WhatsApp.



В одном из своих стримов в тиктоке Савин пояснил, что использование WhatsApp ставит крест на соискателе, поскольку это сигнализирует о том, что человек не может отличить качественный софт от некачественного. Показатель интеллекта и профессионализма, по Савину, — предпочтение вести переписку в Telegram. При этом в самой компании Kotelov корпоративное общение ведётся в профессиональном таск-менеджере Slack.



Некоторые комментаторы не согласились с Савиным. По их словам, выбирать кандидата на основе того, каким мессенджером он пользуется, это снобизм из разряда «мы не берём овнов и скорпионов». Также были высказаны слова в поддержку WhatsApp для корпоративного общения. В этом мессенджере нельзя подчистить переписку так, будто её никогда не было, тогда как Telegram позволяет очистить чат как у себя, так и у собеседника, из-за чего будет невозможно доказать обсуждение тех или иных вопросов.







