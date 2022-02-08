Microsoft внесла уточнения в нашумевшую недавно инструкцию по обновлению Windows. Об этом пишут в ComputerWorld.
Ранее мы рассказали, что Microsoft опубликовала рекомендации для пользователей, чтобы научить их правильно обновлять свой компьютер. Среди прочего, компания посоветовала реже выключать ПК с Windows 10 и 11, а при наличии апдейтов подключить их к интернету и ждать окончания процесса до 8 часов подряд. Теперь эти инструкции получили уточнения.
После того как описанные рекомендации появились на сайте Microsoft, обеспокоенные пользователи оставили множество вопросов в адрес компании. Большинство из них остались недовольны сроком в 8 часов для установки обновлений и выражали свое возмущение в ветке обсуждения официального блога. Microsoft решила изменить эти цифры и формулировки.
Теперь инструкция гласит, что максимальное время для установки апдейтов составляет 6 часов. Кроме того, представители компании заверили, что подавляющее большинство обновлений требуют для установки не более часа, а срок в 6 часов — это скорее исключение, чем правило. Настолько долго могут обновляться компьютеры, которые редко включаются, большую часть времени работают от аккумулятора, а не от сети, или же не имеют постоянного и качественного доступа к интернету.
В Microsoft отметили, что пользователям, не желающим долго ждать, следует установить Windows 11, поскольку в этой ОС апдейты были оптимизированы и сжаты на 40% — как следствие, процесс обновления проходит намного быстрее, чем в случае с «десяткой».
Ранее мы рассказали, что Google готовит к выпуску обновление Chrome, но оно вам не понравится. Кроме того, Минцифры РФ создало комитет, который будет «навязывать» отечественный софт гражданам других стран.
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