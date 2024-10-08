Из «Play Маркета» удалили приложения «Лаборатории Касперского»

«Эти ограничения не имеют юридической силы за пределами США. Однако Google в одностороннем порядке решила удалить продукты „Лаборатории Касперского“ из Google Play, лишив доступа к ним пользователей по всему миру», — прокомментировала случившееся пресс-служба «Лаборатория Касперского».

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«Лаборатория Касперского» сообщила об исчезновении её приложений из «Play Маркета». Это произошло после того как в конце сентября в США были запрещены продукты этой компании.В «Лаборатории Касперского» пока не получили разъяснений от Google. Приложения компании можно скачать с её официального сайта, а также в сторонних магазинах.