Гениальное нововведение WhatsApp больно ударит по самолюбию фанатов Telegram



Разработчики WhatsApp решили улучшить и разнообразить качество встроенной в мессенджер камеры. Об этом пишет WABetaInfo.



Согласно источнику, нововведение найдено в самой свежей бета-версии WhatsApp 2.24.20.20 для Android. Команда разработчиков мессенджера начала тестировать полезную фичу — фильтры в камере. Приложение предлагает наложить их прямо во время создания фото внутри переписки. Помимо цветовых фильтров предлагается также сглаживание кожи, замену виртуального фона либо его размытие. Вам больше не придется пользоваться штатным приложением «Камеры», чтобы создать красивую фотку, а потом отправить её в WhatsApp — скоро всё можно будет сделать, не выходя из чата.











Главный конкурент «зеленого мессенджера» Telegram тоже предоставляет некоторые инструменты для улучшения фотографии перед отправкой, однако художественных фич там нет — вы можете просто откорректировать баланс белого, резкость и другие стандартные параметры, либо что-то дорисовать. Главный конкурент «зеленого мессенджера» Telegram тоже предоставляет некоторые инструменты для улучшения фотографии перед отправкой, однако художественных фич там нет — вы можете просто откорректировать баланс белого, резкость и другие стандартные параметры, либо что-то дорисовать.