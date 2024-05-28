К российским пользователям Android пришла беда, откуда не ждали



Хакеры стали массово маскировать вредоносный софт под игры для Android. Об этом пишут «Ведомости».



Согласно источнику, мошенники и хакеры нашли рабочую схему заражения Android-устройств россиян вирусами и троянами, которые похищают личные данные. Они маскируют свой вредоносный софт под популярные игры, и пользователи попадаются гораздо чаще. Согласно исследованию, количество заражений Android-смартфонов россиян через игры в первом квартале 2024 года подскочило в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.







Разводилы используют для прикрытия тайтлы вроде Minecraft, Roblox, GTA, Angry Birds и так далее. Потом вредоносы размещаются в сети, нередко под видом «кряка» с неограниченными ресурсами или же как дополнение к основной игре. Поскольку игры чаще всего ищут и скачивают дети и подростки, то эффективность атак с их помощью сразу выросла. «Лаборатория Касперского» отчиталась о блокировке десятков тысяч таких атак с января по март 2024 года.



Любопытно, что найти зараженную игру запросто можно и в Google Play Store, что может стать полной неожиданностью для пользователя. Фейковые тайтлы запрашивают все возможные доступы, проникают в каждый уголок смартфона и похищают всё что только могут, в том числе банковские данные, контакты и переписки.