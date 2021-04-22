





Все больше слухов говорят о том, что Apple не откажется от своего компактного смартфона, и iPhone 13 mini все же увидит свет. Мы уже видели чертежи новинки, и они вызвали у пользователей различные мнения: далеко не всем понравился новый блок камер с диагонально расположенными объективами.Были предположения, что это всего лишь чертеж, и до релиза он не доживет. Однако теперь, как бы Apple не старалась обеспечить безопасность, в интернете появилось фото с новым iPhone 13 mini с ровно таким же диагональным блоком камер, что и был на чертежах.И это не макет — хорошо видны линзы в камерах, то есть это как минимум рабочий прототип. С учетом того, что Apple скорее всего представит свои новые смартфоны как обычно в сентябре, у компании осталось не так много времени, чтобы менять дизайн, и вполне возможно, что производство iPhone 13 уже запущено, и выглядеть новинки будут именно так.