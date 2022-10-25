Siri iPhone Гайды

А вы знали о такой фишке Siri? Очень просто и удобно!

Олег

Siri


Голосовой помощник Siri присутствует в девайсах Apple уже довольно давно. К сожалению, на русском языке он не очень полезен: в повседневной жизни мы используем его, чтобы установить будильник или таймер.

Но есть еще одна полезная фишка Siri, которая связана с приложением «Контакты». Она поможет быстро позвонить нужному человеку при помощи простой команды.

Вот как это настроить:
  • Откройте приложение «Контакты» и найдите собственную карточку — обычно она отображается в самом верху списка и отмечена как «Моя»
  • Откройте свою карточку и нажмите «Править»
Siri
  • Найдите поле «Добавить имя близкого»
  • Слева выберите степень родства, а справа — контакт, который соответствует этому человеку
  • Нажмите «Готово».
Siri

Теперь смартфон знает, кем вам приходится выбранный абонент, и вы можете дать Siri такую команду: «Позвони супруге» или «Напиши маме». Голосовой ассистент сразу поймет, кто вам нужен, и совершит нужное действие. Особенно удобно это делать в наушниках. 

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Комментарии

+467
pincher
У меня эта информация уже несколько лет добавлена🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ лайфхак из прошлого
час назад в 12:56
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Влад Соло
+533
Влад Соло
Не работает фишка
час назад в 13:15
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