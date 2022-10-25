А вы знали о такой фишке Siri? Очень просто и удобно!

Откройте приложение «Контакты» и найдите собственную карточку — обычно она отображается в самом верху списка и отмечена как «Моя»

Откройте свою карточку и нажмите «Править»

Найдите поле «Добавить имя близкого»

Слева выберите степень родства, а справа — контакт, который соответствует этому человеку

Нажмите «Готово».

Голосовой помощник Siri присутствует в девайсах Apple уже довольно давно. К сожалению, на русском языке он не очень полезен: в повседневной жизни мы используем его, чтобы установить будильник или таймер.Но есть еще одна полезная фишка Siri, которая связана с приложением «Контакты». Она поможет быстро позвонить нужному человеку при помощи простой команды.Теперь смартфон знает, кем вам приходится выбранный абонент, и вы можете дать Siri такую команду: «Позвони супруге» или «Напиши маме». Голосовой ассистент сразу поймет, кто вам нужен, и совершит нужное действие. Особенно удобно это делать в наушниках.