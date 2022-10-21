Как скрыть или замаскировать любое приложение на экране iPhone и iPad





Начиная с iOS 13 на iPhone и iPad появилось приложение «Команды». Оно позволяет настроить самые разные полезные функции, и одно из его возможностей — заменять одни иконки приложений другими, причем замаскировать программы можно вместе с их названиями.



Как быть, если вы пользуетесь каким-то приложением, но не хотите, чтобы другие люди это увидели? Есть несложный алгоритм.





1. Скрываем значок

Удерживайте палец на иконке

Нажмите «Удалить приложение»

Выберите «Удалить с экрана Домой».

2. Подменяем иконку

Откройте приложение «Команды»

Нажмите «+» в верхнем углу → «Добавить действие»

Введите в поиск «Открыть приложение» и тапните найденный скрипт

Нажмите на слово «Приложение» и выберите из списка приложение, для которого вы хотите заменить иконку

Тапните «Готово» в верхнем углу

Удерживайте палец на созданной команде и выберите «Подробнее» → «Добавить на экран Домой»

Тапните на иконку команды и выберите кастомную; в роли иконки может использоваться как, собственно, иконка, так и любая картинка или фотография, которую вы можете обрезать по желанию

Введите название команды — оно будет отображаться на домашнем экране как название приложения

Нажмите «Добавить».

Первый шаг состоит в том, чтобы спрятать иконку приложения с домашнего экрана iPhone или iPad, чтобы никто посторонний, бросив взгляд на ваш хоумскрин, его не увидел. Сделать это очень просто:Теперь приложение не будет «отсвечивать» на рабочем столе, а найти его всегда можно в «Библиотеке приложений» либо через поиск Spotlight, сделав вертикальный свайп по домашнему экрану.Однако, если вы пользуетесь скрытым приложением часто, каждый раз искать его в библиотеке или через поиск будет неудобно. В таком случае идем дальше.Здесь нам и понадобится приложение «Команды». Загружаем из App Store. Кроме того, заранее найдите иконку, которая расположится на рабочем столе: именно на нее мы будем менять оригинальный значок вашего секретного приложения.На рабочем столе появится кастомная иконка, нажатие на которую будет сразу открывать нужное вам скрытое приложение. В моем примере на рабочем столе появился значок «Мир пищи», который скрывает под собой приложение «Здоровье».Учтите, что описанные методы спасут вас лишь от случайных взглядов на дисплей, но никак не от скрупулезного исследования библиотеки приложений и рабочего стола. Скрытое приложение не исчезает из самой системы и его можно найти в «Библиотеке» либо в «Настройках». В случае с iOS и iPadOS единственный способ спрятать приложение полностью — удалить его со смартфона.