В iOS 14 появилась поддержка так называемых блиц-приложений, которые могут работать без скачивания и установки из App Store, а после закрытия стираются без следа. И одно из них, разработанное непосредственно Apple, поможет быстро выяснить, осталась ли гарантия на ваши устройства, при этом не нужно вводить ни серийные номера, ни Apple ID.
Достаточно зайти на сайт проверки на гарантийное обслуживание с девайса, работающего под управлением iOS 14 и выше. После этого Safari предложит открыть блиц-приложение, что и нужно сделать. Далее будет выдан список устройств, привязанных к вашему Apple ID, с полной информацией о гарантии:
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