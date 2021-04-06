Nvidia показала технологию RTX Voice еще около года назад, в рамках продвижения своих новых видеокарт линейки RTX 2000. По словам компании, эта система интеллектуального шумоподавления работает на новых тензорных ядрах и позволяет качественно избавляться от внешних шумов при записи голоса — даже громких, вроде хлопков в ладоши.
И, в общем и целом, все так и было — многочисленные тесты показывали, что RTX Voice отлично справляется со своей задачей с минимальной нагрузкой на видеокарту. Правда, быстро вскрылся тот факт, что запустить эту программу можно и на видеокартах предыдущих линеек GeForce GTX, у которых тензорных ядер нет. И работала эта технология на них также хорошо и с такой же низкой нагрузкой на GPU.
Иными словами, ограничение изначально было программным, и теперь Nvidia его окончательно убрала: отныне RTX Voice доступен для всех видеокарт, поддерживающих драйвер версии 410.18 — а это даже решения GTX 600, которые вышли почти 10 лет назад. Скачать последнюю версию RTX Voice с поддержкой всех видеокарт Nvidia можно на официальном сайте.
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