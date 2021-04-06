Nvidia показала технологию RTX Voice еще около года назад, в рамках продвижения своих новых видеокарт линейки RTX 2000. По словам компании, эта система интеллектуального шумоподавления работает на новых тензорных ядрах и позволяет качественно избавляться от внешних шумов при записи голоса — даже громких, вроде хлопков в ладоши.

И, в общем и целом, все так и было — многочисленные тесты показывали, что RTX Voice отлично справляется со своей задачей с минимальной нагрузкой на видеокарту. Правда, быстро вскрылся тот факт, что запустить эту программу можно и на видеокартах предыдущих линеек GeForce GTX, у которых тензорных ядер нет. И работала эта технология на них также хорошо и с такой же низкой нагрузкой на GPU.

Иными словами, ограничение изначально было программным, и теперь Nvidia его окончательно убрала: отныне RTX Voice доступен для всех видеокарт, поддерживающих драйвер версии 410.18 — а это даже решения GTX 600, которые вышли почти 10 лет назад. Скачать последнюю версию RTX Voice с поддержкой всех видеокарт Nvidia можно на официальном сайте


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Google вновь копирует Apple: приложениям на Android будет запрещено видеть установленное на смартфоне ПО Google вновь копирует Apple: приложениям на Android будет запрещено видеть установленное на смартфоне ПО

Windows 10 станет стабильнее: в системе изменят принцип работы сторонних драйверов Windows 10 станет стабильнее: в системе изменят принцип работы сторонних драйверов

Intel забыла выпустить драйвера для своих новых процессоров. Они продаются уже три дня Intel забыла выпустить драйвера для своих новых процессоров. Они продаются уже три дня