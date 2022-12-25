Гайды iPhone

Как быстро вернуть деньги за приложения и подписки прямо с iPhone

Фархад

iPhone

В современном мире, где постоянно приходится платить за цифровой контент или оформлять подписки на различные сервисы, очень часто происходят ситуации, когда приобретённое приложение или игра не соответствует ожиданиям пользователя. Проще и быстрее всего подобные заявки на возврат обрабатывает компания Apple. Рассказываем, как вернуть деньги за покупки в App Store прямо с iPhone.

Если вы забыли своевременно отключить ненужную подписку или вам не понравилось недавно приобретённое приложение, то вы всегда можете запросить возврат денежных средств у Apple, однако, злоупотреблять этим не стоит.

Вот как быстро оформить возврат прямо с iPhone:
  • Перейдите по этой ссылке на специальный сайт Apple;
  • Войдите в свой Apple ID;
  • Выберите «Запросить возврат средств»;
  • App Store
  • Укажите конкретную причину запроса;
  • Отметьте покупку, по которой хотите вернуть деньги;
  • Нажмите отправить.
По такой же схеме можно запросить возврат средств с iPad, Mac или любого другого девайса через веб-браузер.

В течение нескольких дней вашу заявку рассмотрят и вернут деньги. Обычно этот процесс занимает около 48 часов. Ответ вы получите на почту, а средства поступят на счёт баланса Apple ID.

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Комментарии

Hello!
+565
Hello!
На Андроид можно вообще сразу после покупки, прямо в Маркете нажать кнопку, вернуть деньги. Или такого уже нет?
Сегодня в 16:09
#
+35
NYX Hello!
Ведроид — щедрая душа. Все там есть.
Сегодня в 16:23
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