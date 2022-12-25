Как быстро вернуть деньги за приложения и подписки прямо с iPhone

В современном мире, где постоянно приходится платить за цифровой контент или оформлять подписки на различные сервисы, очень часто происходят ситуации, когда приобретённое приложение или игра не соответствует ожиданиям пользователя. Проще и быстрее всего подобные заявки на возврат обрабатывает компания Apple. Рассказываем, как вернуть деньги за покупки в App Store прямо с iPhone.
Если вы забыли своевременно отключить ненужную подписку или вам не понравилось недавно приобретённое приложение, то вы всегда можете запросить возврат денежных средств у Apple, однако, злоупотреблять этим не стоит.
Вот как быстро оформить возврат прямо с iPhone:
- Перейдите по этой ссылке на специальный сайт Apple;
- Войдите в свой Apple ID;
- Выберите «Запросить возврат средств»;
- Укажите конкретную причину запроса;
- Отметьте покупку, по которой хотите вернуть деньги;
- Нажмите отправить.
В течение нескольких дней вашу заявку рассмотрят и вернут деньги. Обычно этот процесс занимает около 48 часов. Ответ вы получите на почту, а средства поступят на счёт баланса Apple ID.
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