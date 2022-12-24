Как подключить старый Apple Pencil к любому новому iPad





Если вы недавно стали счастливым владельцем нового iPad 10-го поколения или обновились со старого на любой актуальный планшет Apple в свежем дизайне, и при этом у вас остался Apple Pencil 1-го поколения, то этот гайд сэкономит вам несколько тысяч рублей. Рассказываем, как подключить старый стилус к любой из новых моделей iPad. Если вы недавно стали счастливым владельцем нового iPad 10-го поколения или обновились со старого на любой актуальный планшет Apple в свежем дизайне, и при этом у вас остался Apple Pencil 1-го поколения, то этот гайд сэкономит вам несколько тысяч рублей. Рассказываем, как подключить старый стилус к любой из новых моделей iPad.

Отвяжите Apple Pencil на старом iPad, подключив его к Lightning-порту и выбрав в меню «Настройки» > «Bluetooth» > «Забыть устройство» ;



; Подключите Apple Pencil к зарядному устройству (через комплектный переходник) или к iPhone (напрямую);

Скачайте на новый iPad приложение LightBlue ;

; Запустите LightBlue и дождитесь завершения поиска;

В нижней части экрана выберите Apple Pencil и введите код 1234 ;

; Готово.

Этой осенью Apple представила iPad 10-го поколения, который получил редизайн с плоскими гранями в стиле всех остальных планшетов компании, но при этом унаследовал некоторые интересные особенности предыдущих моделей (подробно о самом спорном планшете 2022 года я расскажу в отдельном обзоре).Самыми существенными недостатками нового планшета стали медленный порт USB, хоть и Type-C, и совместимость только со старым Apple Pencil. При этом если у вас уже есть стилус, то вам нужно будет докупить специальный адаптер за $9, что в России сконвертировалось в 2-3 тысячи рублей. Apple утверждает, что без этого переходника подключить стилус к iPad никак не получится. Кстати, во многих странах мира эта «деталька» в жутком дефиците и купить её без предзаказа невозможно.Как выяснилось, всё-таки можно заставить работать старый Apple Pencil с новым iPad 10-го поколения или любым другим планшетом Apple, включая iPad mini, iPad Air и даже iPad Pro. В качестве временного решения это самый лучший вариант.Для этого необходимо выполнить следующие шаги:Теперь вы можете использовать первое поколение Apple Pencil с любым iPad, но с одним нюансом — вам придётся каждый раз переподключать стилус в приложении LightBlue после нескольких часов бездействия.