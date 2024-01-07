Как читать сообщения в WhatsApp незаметно для отправителя

Олег

WhatsApp

Современные мессенджеры позволяют не только обмениваться сообщениями, но и просматривать их статус. Благодаря этому вы всегда можете увидеть, долетело ли ваше послание до адреса и прочел ли он его.

Бывают ситуации, когда хочется прочесть сообщение, но не отвечать на него. Однако собеседник сразу увидит статус своего месседжа и задумается, почему вы не реагируете. Есть несколько способов избежать такой неудобной ситуации и читать сообщения незаметно для отправителя.

1. Только для iPhone

В WhatsApp для iOS присутствует возможность прочесть сообщение полностью, при этом сохранив его статус «непрочитанного». И для вас, и для отправителя всё будет выглядеть так, словно в чат никто не заходил. Чтобы это сделать:
  • Откройте WhatsApp
  • Нажмите и удерживайте чат пальцем
  • Отпустите экран, когда появится всплывающее окно с чатом.
WhatsApp

Готово! Можете читать всё, что помещается в окно, но пролистать чат не получится. Учтите, что касание окна приведет к открытию чата и статусу «Прочитано», так что читайте осторожно.

2. Для iOS и Android

Есть способ убрать статус «Прочитано» на постоянной основе — это работает на iPhone и Android-смартфонах. Алгоритм:
  • Откройте WhatsApp → «Настройки»
  • Выберите «Конфиденциальность»
  • Отключите тумблер «Отчет о прочтении».
WhatsApp

Готово! Теперь ни один собеседник не увидит, когда вы прочтете сообщения, так как мессенджер не будет обмениваться этой информацией. У данного способа есть минус: вы тоже не увидите, когда ваши сообщения будут прочитаны получателем. 

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Комментарии

+1094
Grealex
При первом способе, при закрытии чата нужно тапнуть ‘непрочитанное». Иначе ничего не получится.
Вчера в 20:48
#
–19
epiOsoid_2&6_mazuta46
Автор, выпей немного еще.. 🤦🏻‍♂️
Вчера в 21:06
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Наталия Николаева
0
Наталия Николаева
Данный обзор содержит перечень причин, приводящих к сбоям при отправке аудио сообщений, а также рекомендации по устранению неполадок:
https://101info.ru/ne-proslushivayutsja-golosovye-soobshenija-v-whatsapp/
В статье даны ответы: почему гаснет экран при прослушивании аудиозаписи сообщений в ватсапе и почему не работают голосовые сообщения в ватсапе через разговорный динамик.
Сегодня в 00:56
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0
Kirill
Очень полезная статья, узнал много интересного неизвестного
11 минут назад
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