Как читать сообщения в WhatsApp незаметно для отправителя

Современные мессенджеры позволяют не только обмениваться сообщениями, но и просматривать их статус. Благодаря этому вы всегда можете увидеть, долетело ли ваше послание до адреса и прочел ли он его.
Бывают ситуации, когда хочется прочесть сообщение, но не отвечать на него. Однако собеседник сразу увидит статус своего месседжа и задумается, почему вы не реагируете. Есть несколько способов избежать такой неудобной ситуации и читать сообщения незаметно для отправителя.
1. Только для iPhoneВ WhatsApp для iOS присутствует возможность прочесть сообщение полностью, при этом сохранив его статус «непрочитанного». И для вас, и для отправителя всё будет выглядеть так, словно в чат никто не заходил. Чтобы это сделать:
- Откройте WhatsApp
- Нажмите и удерживайте чат пальцем
- Отпустите экран, когда появится всплывающее окно с чатом.
Готово! Можете читать всё, что помещается в окно, но пролистать чат не получится. Учтите, что касание окна приведет к открытию чата и статусу «Прочитано», так что читайте осторожно.
2. Для iOS и AndroidЕсть способ убрать статус «Прочитано» на постоянной основе — это работает на iPhone и Android-смартфонах. Алгоритм:
- Откройте WhatsApp → «Настройки»
- Выберите «Конфиденциальность»
- Отключите тумблер «Отчет о прочтении».
Готово! Теперь ни один собеседник не увидит, когда вы прочтете сообщения, так как мессенджер не будет обмениваться этой информацией. У данного способа есть минус: вы тоже не увидите, когда ваши сообщения будут прочитаны получателем.
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