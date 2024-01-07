Как читать сообщения в WhatsApp незаметно для отправителя





Современные мессенджеры позволяют не только обмениваться сообщениями, но и просматривать их статус. Благодаря этому вы всегда можете увидеть, долетело ли ваше послание до адреса и прочел ли он его.



Бывают ситуации, когда хочется прочесть сообщение, но не отвечать на него. Однако собеседник сразу увидит статус своего месседжа и задумается, почему вы не реагируете. Есть несколько способов избежать такой неудобной ситуации и читать сообщения незаметно для отправителя.





1. Только для iPhone

Откройте WhatsApp

Нажмите и удерживайте чат пальцем

Отпустите экран, когда появится всплывающее окно с чатом.

2. Для iOS и Android

Откройте WhatsApp → «Настройки»

Выберите «Конфиденциальность»

Отключите тумблер «Отчет о прочтении».