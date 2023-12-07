В WhatsApp теперь можно отправлять самоуничтожающиеся голосовые сообщения

Фархад
WhatsApp

Разработчики популярного «зелёного» мессенджера запустили функцию «однократного прослушивания» для голосовых сообщений — они будут исчезать сразу после прослушивания.

Нововведение может пригодиться в самых разных ситуациях. В блоге WhatsApp приводится такой пример: «если вы хотите продиктовать другу данные кредитной карты или планируете устроить сюрприз — делиться важной информацией с помощью голосовых сообщений стало ещё безопаснее».

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Такие голосовые сообщения будут отмечены специальным значком, после первого прослушивания они исчезнут безвозвратно. Само собой, они по умолчанию защищены сквозным шифрованием.

Стоит отметить, что у WhatsApp также есть функция «однократный просмотр» для фото и видео. Она появилась ещё несколько лет назад. Обновление с новой функцией «однократного прослушивания» распространяется постепенно.
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Источник:
WhatsApp
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