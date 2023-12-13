WhatsApp стащил крайне полезную функцию у Telegram, и теперь готовит еще одну

Олег

WhatsApp


Популярный мессенджер WhatsApp получил полезную опцию для общения в групповых чатах. Об этом пишет WABetaInfo.

Согласно источнику, теперь пользователи WhatsApp, состоящие в групповых чатах, могут закреплять свои сообщения, чтобы они оставались на виду и не терялись в общей переписке. При закреплении можно выбрать временной промежуток: оставить пост на виду на 24 часа, 7 либо 30 дней. В ближайшее время мессенджер добавит возможность закреплять сразу несколько сообщений.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

В Telegram давно есть такая опция, правда, таймер закрепления мессенджер не предлагает. Зато в нем можно закреплять сообщения не только в групповых, но и в личных чатах, что, пожалуй, даже полезнее. 

0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
WABetaInfo
Cсылки по теме:
В WhatsApp теперь можно отправлять самоуничтожающиеся голосовые сообщения
WhatsApp может удалить ваш аккаунт и всю переписку. Как этого избежать?
Google ввела обидное ограничение для WhatsApp на Android

Рекомендации

Рекомендации

В iOS 17 появились новые рингтоны и звуки уведомлений
«Яндекс» запустил аналог Apple Pay и Google Pay. Местами даже лучше и выгоднее
В Telegram появился новый раздел. Дуров объяснил, что это такое
Как добавить криптокошелек TON в настройки Telegram прямо сейчас

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии