WhatsApp стащил крайне полезную функцию у Telegram, и теперь готовит еще одну



Популярный мессенджер WhatsApp получил полезную опцию для общения в групповых чатах. Об этом пишет WABetaInfo.



Согласно источнику, теперь пользователи WhatsApp, состоящие в групповых чатах, могут закреплять свои сообщения, чтобы они оставались на виду и не терялись в общей переписке. При закреплении можно выбрать временной промежуток: оставить пост на виду на 24 часа, 7 либо 30 дней. В ближайшее время мессенджер добавит возможность закреплять сразу несколько сообщений.







В Telegram давно есть такая опция, правда, таймер закрепления мессенджер не предлагает. Зато в нем можно закреплять сообщения не только в групповых, но и в личных чатах, что, пожалуй, даже полезнее.