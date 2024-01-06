WhatsApp отказывается от многолетней традиции. Вы не узнаете мессенджер



Популярный мессенджер WhatsApp откажется от фирменного зеленого цвета интерфейса. Об этом пишет WABetaInfo.



Изменения обнаружены в свежей бета-версии WhatsApp для iOS версии 24.1.10.70. Эксперты WABetaInfo рассказали о новой настройке, которая позволит кастомизировать внешний вид мессенджера по вкусу пользователя. Это происходит впервые: с самого появления WhatsApp пользователи знают его как «зеленый мессенджер», но теперь всё изменится.











Новый раздел в настройках WhatsApp позволит пользователю выбрать один из пяти заданных разработчиками цветов оформления интерфейса. В выбранный оттенок перекрасится выделение пунктов меню, подсветка разделов в нижней части экрана и некоторые другие элементы. Возможно, ассортимент доступных цветов в будущем расширится.



Сейчас нововведение тестируется и станет доступно всем пользователям в ближайшие недели. Новый раздел в настройках WhatsApp позволит пользователю выбрать один из пяти заданных разработчиками цветов оформления интерфейса. В выбранный оттенок перекрасится выделение пунктов меню, подсветка разделов в нижней части экрана и некоторые другие элементы. Возможно, ассортимент доступных цветов в будущем расширится.Сейчас нововведение тестируется и станет доступно всем пользователям в ближайшие недели.