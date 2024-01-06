WhatsApp отказывается от многолетней традиции. Вы не узнаете мессенджер

Олег

WhatsApp


Популярный мессенджер WhatsApp откажется от фирменного зеленого цвета интерфейса. Об этом пишет WABetaInfo.

Изменения обнаружены в свежей бета-версии WhatsApp для iOS версии 24.1.10.70. Эксперты WABetaInfo рассказали о новой настройке, которая позволит кастомизировать внешний вид мессенджера по вкусу пользователя. Это происходит впервые: с самого появления WhatsApp пользователи знают его как «зеленый мессенджер», но теперь всё изменится.

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WhatsApp

Новый раздел в настройках WhatsApp позволит пользователю выбрать один из пяти заданных разработчиками цветов оформления интерфейса. В выбранный оттенок перекрасится выделение пунктов меню, подсветка разделов в нижней части экрана и некоторые другие элементы. Возможно, ассортимент доступных цветов в будущем расширится.

Сейчас нововведение тестируется и станет доступно всем пользователям в ближайшие недели.

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Источник:
WABetaInfo
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Комментарии

+10
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В вацапе из зелени у меня только иконка приложения с самого момента появления темной темы
Вчера в 21:13
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+786
Eredy
Лучше бы окончательно для планшетов выпустили
Вчера в 21:47
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