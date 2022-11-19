Как добавить папку «Загрузки» Safari на рабочий стол iPhone и больше не искать её в «Файлах»

Начиная с iOS 13 в Safari для iPhone и iPad появился полноценный загрузчик файлов. Раньше пользователи «яблочных» гаджетов использовали всяческие уловки и сторонние утилиты, чтобы скачать файл на айфон или айпад, но теперь всё стало гораздо проще — достаточно нажать на ссылку, и файл послушно скачивается.
По умолчанию загрузка файлов происходит в облачное хранилище iCloud. Чтобы контент скачивался во внутреннюю память iPhone/iPad:
- Откройте «Настройки» → Safari
- Выберите «Загрузки» → iPhone.
Саму папку «Загрузки» можно разместить на домашнем экране смартфона или планшета, чтобы она всегда была под рукой. Для этого потребуется создать быструю команду.
- Скачайте приложение «Команды»
- Нажмите «+» в верхнем правом углу
- Выберите «Добавить действие» и найдите пункт «Папка»
- Тапните по прозрачной надписи «Папка» и выставьте папку «Загрузки» в памяти iPhone/iPad
- Введите в поисковой строке внизу «Открыть файл» и нажмите на соответствующую строку
- Тапните прозрачную надпись «Приложение по умолчанию» и выберите из списка приложение «Файлы»
- Теперь переименуйте команду, по желанию выберите иконку и нажмите «На экран Домой».
Готово! На домашнем экране рядом со значками приложений появилась ваша команда — нажатие по ней сразу откроет папку «Загрузки».
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides