Как добавить папку «Загрузки» Safari на рабочий стол iPhone и больше не искать её в «Файлах»

Откройте «Настройки» → Safari

Выберите «Загрузки» → iPhone.

Скачайте приложение «Команды»

Нажмите «+» в верхнем правом углу

Выберите «Добавить действие» и найдите пункт «Папка»

Тапните по прозрачной надписи «Папка» и выставьте папку «Загрузки» в памяти iPhone/iPad

Введите в поисковой строке внизу «Открыть файл» и нажмите на соответствующую строку

Тапните прозрачную надпись «Приложение по умолчанию» и выберите из списка приложение «Файлы»

Теперь переименуйте команду, по желанию выберите иконку и нажмите «На экран Домой».

Начиная с iOS 13 в Safari для iPhone и iPad появился полноценный загрузчик файлов. Раньше пользователи «яблочных» гаджетов использовали всяческие уловки и сторонние утилиты, чтобы скачать файл на айфон или айпад, но теперь всё стало гораздо проще — достаточно нажать на ссылку, и файл послушно скачивается.По умолчанию загрузка файлов происходит в облачное хранилище iCloud. Чтобы контент скачивался во внутреннюю память iPhone/iPad:Теперь все файлы, которые вы скачиваете в Safari, будут попадать в папку «Загрузки» во внутренней памяти устройства.Саму папку «Загрузки» можно разместить на домашнем экране смартфона или планшета, чтобы она всегда была под рукой. Для этого потребуется создать быструю команду.На домашнем экране рядом со значками приложений появилась ваша команда — нажатие по ней сразу откроет папку «Загрузки».