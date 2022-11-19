Safari iPhone Гайды

Как добавить папку «Загрузки» Safari на рабочий стол iPhone и больше не искать её в «Файлах»

Олег

Файлы


Начиная с iOS 13 в Safari для iPhone и iPad появился полноценный загрузчик файлов. Раньше пользователи «яблочных» гаджетов использовали всяческие уловки и сторонние утилиты, чтобы скачать файл на айфон или айпад, но теперь всё стало гораздо проще — достаточно нажать на ссылку, и файл послушно скачивается.

По умолчанию загрузка файлов происходит в облачное хранилище iCloud. Чтобы контент скачивался во внутреннюю память iPhone/iPad:
  • Откройте «Настройки» → Safari
  • Выберите «Загрузки» → iPhone.
Готово! Теперь все файлы, которые вы скачиваете в Safari, будут попадать в папку «Загрузки» во внутренней памяти устройства.

Саму папку «Загрузки» можно разместить на домашнем экране смартфона или планшета, чтобы она всегда была под рукой. Для этого потребуется создать быструю команду.
  • Скачайте приложение «Команды»
  • Нажмите «+» в верхнем правом углу
  • Выберите «Добавить действие» и найдите пункт «Папка» 
Команда
  • Тапните по прозрачной надписи «Папка» и выставьте папку «Загрузки» в памяти iPhone/iPad
  • Введите в поисковой строке внизу «Открыть файл» и нажмите на соответствующую строку 
Команда

Команда
  • Тапните прозрачную надпись «Приложение по умолчанию» и выберите из списка приложение «Файлы»
  • Теперь переименуйте команду, по желанию выберите иконку и нажмите «На экран Домой». 
Команда

Готово! На домашнем экране рядом со значками приложений появилась ваша команда — нажатие по ней сразу откроет папку «Загрузки». 

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Источник:
Lifehacker
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