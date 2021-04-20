





Слухи о том, что компания Apple планирует обновить свои моноблоки, ходят уже давно. На это намекает в том числе и тот факт, что из продажи стали исчезать базовые iMac на процессорах Intel, которые вполне можно заменить SoC Silicon. Также инсайдеры стали сообщать, что компания готовит новые тонкие цветные моноблоки.И теперь мы можем увидеть, как такие iMac могут выглядеть. Нужно понимать, что в ролике показаны лишь концепты нового моноблока, сделанные по утечкам. И, надо сказать, выглядят они достаточно интересно: авторы ролика вдохновлялись формами iPad Pro, а подставку для iMac взяли у Apple Pro Display XDR.В итоге получился компактный тонкий моноблок, который при этом должен быть существенно быстрее текущих базовых iMac 21.5''. Как он будет выглядеть на самом деле, мы можем узнать уже на сегодняшней презентации Apple в 20:00 по Москве. Однако, вполне возможно, из-за дефицита комплектующих компания отложит его релиз до лета или даже осени.