WhatsApp едва избежал международного скандала. Теперь им можно спокойно пользоваться

Олег

WhatsApp


Компания Google подтвердила, что щекотливая проблема WhatsApp оказалась проблемой Android. Об этом пишет 9to5Google.

Ранее мы рассказывали, что пользователи WhatsApp на Android начали жаловаться на странное поведение мессенджера: независимо от факта его использования в строке состояния смартфона периодически отображался индикатор доступа к микрофону. Создавалось впечатление, что мессенджер постоянно шпионит и подслушивает, даже когда его не используют.

Согласно источнику, Google признала, что WhatsApp здесь вовсе ни при чем — ошибка кроется в Android. Система «неправильно атрибутирует информацию на панели конфиденциальности», а само приложение не запрашивает доступ к микрофону.

Если бы слежка в WhatsApp на Android подтвердилось, то скандал был бы неминуем. Сам факт публичной просьбы к Google разобраться с проблемой показывает, насколько это щекотливая ситуация для мессенджера. Обычно инженеры решают вопросы об ошибках в ПО между собой. 

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Источник:
9to5Google
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