Как передать файлы между iPhone, iPad и Mac, если AirDrop не работает

На iPhone/iPad: «Настройки» → «Основные» → Handoff

На Mac: «Настройки» → «Основные» → «Разрешить Handoff»

Экосистема Apple славится своим удобством и функциональностью, из-за чего успех взаимодействия устройств между собой годами пытаются повторить другие бренды. Однако ничего идеального не существует, и даже «яблочная» взаимосвязь иногда глючит.Что делать, если нужно срочно передать фотографию, документ или другой файл, скажем, с iPhone на Mac, а AirDrop отказывается работать? Есть один способ — и он тоже входит в экосистему Apple. Это функция называется Handoff.Сначала проверьте, что Handoff включен на обоих устройствах:Теперь откройте ваш файл на iPhone или iPad, нажмите «Поделиться» → «Скопировать» (или сведите на фотографии три пальца вместе), а на Mac нажмите cmd+V (или ПКМ → «Вставить»). Через пару секунд файл будет на вашем рабочем столе.Эта схема работает и в обратную сторону при необходимости.