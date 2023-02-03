Как передать файлы между iPhone, iPad и Mac, если AirDrop не работает

Олег

AirDrop


Экосистема Apple славится своим удобством и функциональностью, из-за чего успех взаимодействия устройств между собой годами пытаются повторить другие бренды. Однако ничего идеального не существует, и даже «яблочная» взаимосвязь иногда глючит.

Что делать, если нужно срочно передать фотографию, документ или другой файл, скажем, с iPhone на Mac, а AirDrop отказывается работать? Есть один способ — и он тоже входит в экосистему Apple. Это функция называется Handoff.

Сначала проверьте, что Handoff включен на обоих устройствах:
  • На iPhone/iPad: «Настройки» → «Основные» → Handoff
  • На Mac: «Настройки» → «Основные» → «Разрешить Handoff»

Теперь откройте ваш файл на iPhone или iPad, нажмите «Поделиться» → «Скопировать» (или сведите на фотографии три пальца вместе), а на Mac нажмите cmd+V (или ПКМ → «Вставить»). Через пару секунд файл будет на вашем рабочем столе.

Эта схема работает и в обратную сторону при необходимости. 

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Комментарии

–48
NYX
Хендофф с файлами глючит. И передаёт только маленькие. Аирдроп — это вообще кал адский и глючный.
час назад в 20:29
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