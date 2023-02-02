Как скачать видео из YouTube Shorts и превратить их в гифки для Telegram прямо со смартфона

Олег

Telegram


Ранее мы уже рассказывали, как скачать видеоролик из YouTube, чтобы посмотреть его, когда интернет-соединение будет недоступно, например, в самолете. Однако у этой фишки есть еще одно применение.

Не все знают, что Telegram позволяет составлять собственную коллекцию GIF-анимаций и быстро делиться ими. Это удобная функция, но где брать новые гифки? Для этой цели отлично подходят короткие смешные ролики в YouTube Shorts. Их можно скачать, обрезать прямо на смартфоне и сохранить в свою коллекцию GIF в Telegram.

Как скачать видео из YouTube «шортс»:
  • Найдите нужный вам забавный ролик Shorts и нажмите «Поделиться» → «Копировать ссылку»
Shorts
  • Откройте сайт для загрузки видео, например, вот этот  
  • Вставьте ссылку, дождитесь определения ролика и нажмите «Скачать» рядом с нужным вариантом 
Shorts
  • Откройте папку «Загрузки» на iPhone, найдите ролик и выберите «Поделиться» → «Сохранить видео»
Shorts

Shorts

Как обработать видео:
  • Откройте «Фото» и выберите свое видео
  • Нажмите «Править» 
  • На нижней шкале выберите нужный эпизод ролика для обрезки; при необходимости обрежьте формат (из прямоугольного в квадратный) и жмите «Готово». 
Shorts

Как создать гифку:
  • Откройте Telegram и выберите чат «Избранное»
  • Нажмите на скрепку и тапните на ролик в галерее
  • Нажмите на иконку динамика — она сменится на значок GIF
  • Отправляйте ролик в чат.
Shorts

Готово! Теперь вы всегда найдете новую гифку в своей коллекции: в чате на панели стикеров просто выберите вкладку GIF.

Кстати, если вам не нужно вырезать отдельный эпизод ролика, то можно не редактировать его в галерее. После скачивания и сохранения в «Фото» сразу пройдите в Telegram, выберите свой ролик, нажмите на значок динамика и отправьте его в чат. 

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Комментарии

banditos
+91
banditos
Ещё кто-то не в курсе, как!?
9 минут назад
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