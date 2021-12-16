Несмотря на то, что Google недавно сделала условия использования своего сервиса «Фото» менее выгодными, это приложение остается одним из самых популярных в мире — наряду с WhatsApp и TikTok. Им пользуются миллионы людей, чтобы хранить и обрабатывать свои фотоальбомы и не занимать место на смартфоне.
«Google Фото» богат на разные функции и полезные фишки, и в этом материале мы расскажем, как легко и быстро поделиться своими фотографиями с кем угодно.
Такая возможность может пригодиться, если вы хотите, скажем, показать всем фотографии из отпуска или семейного мероприятия. Конечно, можно включить показ фото на своем смартфоне и все будут заглядывать в маленький дисплей, или же «расшарить» снимки на экран телевизора — но совместимого дисплея в доме может и не быть.
Кроме того, в нашу эпоху пандемии вы вполне можете захотеть показать снимки друзьям или родным, которые находятся далеко от вас — и отправлять в мессенджере 50-100 фотографий может быть неудобно. Есть более универсальный способ поделиться фотографиями.
Чтобы «расшарить» снимки из «Google Фото»:
- Откройте приложение и нажмите «Поделиться»
- Выберите «Создать общий альбом» и введите заголовок, какой вам нравится
- Нажмите «Выбрать фото…» внизу экрана: можно выбирать картинки по одной, или же все сразу, «перетянув» выбор по другим снимкам
- Снова нажмите «Поделиться»
- Здесь можно выбрать два варианта демонстрации: либо ввести логины конкретных пользователей, которые имеют Google-аккаунт и пользуются сервисом «Фото», либо — что гораздо проще — нажать «Еще» и создать ссылку на ваш общий альбом. По этой ссылке посмотреть его сможет кто угодно, у кого есть к ней доступ.
Готово! Общий альбом можно не удалять, а периодически менять в нем фотографии, которыми вы хотите поделиться, и ваши друзья смогут просматривать их снова и снова.
Ранее мы рассказали, что «Google Фото» получил новую функцию, которую до сих пор не внедрила даже Apple в свою «Медиатеку». А вот обновление приложения Gmail вызвало у пользователей неоднозначную реакцию — Google превратила его в мессенджер.
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