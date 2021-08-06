Чтобы отметить «День физкультурника» 14 августа, Apple впервые запускает в России соревнование в приложении «Активность» на Apple Watch. Выполнив любую тренировку длительностью не менее 30 минут в этот день, все пользователи смарт-часов компании смогут получить награду ограниченной серии, а также специальные стикеры, которые можно будет использовать в «Сообщениях». Пользователи также могут слушать специально подобранные плейлисты для тренировок в Apple Music.
В Apple Watch предусмотрены функции для здоровья и фитнеса, благодаря которым часы становятся полезным аксессуаром для здорового образа жизни. В «День физкультурника» просто выберите любимый тип тренировок в приложении «Тренировка» и занимайтесь не мене 30 минут, чтобы получить награду ограниченной серии.
Приложение «Тренировка» позволяет отслеживать упражнения самых разных типов: бег, высокоинтенсивные интервальные тренировки, танцы и даже йогу. Пользователи могут просматривать все свои показатели во время каждой тренировки. Кроме того, приложение «Активность» на Apple Watch стимулирует пользователей больше двигаться, меньше сидеть и хоть немного тренироваться каждый день. Кольцо «Подвижность» учитывает любые выполненные в течение дня движения, которые измеряются в активных калориях. Чтобы закрыть кольцо «Упражнения», подойдут любые действия, интенсивность которых не меньше, чем у быстрой ходьбы. А чтобы закрыть кольцо «Разминка», нужно каждый час вставать и ходить не меньше минуты.
В Apple Music есть песни и плейлисты для тренировок. Среди них много разных мотивирующих подборок: бодрые композиции «Лето в форме» помогут не сбавлять темп при тренировках на улице или в спортзале, ритмичная поп-музыка «Только кардио» идеально подойдёт для тренировки сердца, а «Бит для ровного дыхания» поможет сосредоточиться во время занятий йогой.
Пользователи Apple Watch могут также использовать свои любимые приложения сторонних разработчиков из App Store, которые синхронизируются с приложением «Здоровье», чтобы участвовать в соревновании в приложении «Активность».
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