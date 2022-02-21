Android


Пароли стали неотъемлемой частью нашей жизни. Они защищают нашу цифровую жизнь от злоумышленников или просто непрошенных гостей. И чем сложнее пароль — тем лучше защита.

Сети Wi-Fi не являются исключением — пароль на подключение крайне важен для сохранности личных данных всех, кто им пользуется. Однако иногда вам может понадобиться быстро просмотреть пароль от сети, к которой вы подключены; скажем, вы находитесь в гостях или в отеле и хотите подключиться со второго устройства, а хозяина дома нет рядом. Ранее мы рассказали, как посмотреть пароль на Windows, а в этом материале покажем алгоритм для Android-девайсов.

Чтобы увидеть пароль в Android:
  • Откройте «Настройки» → «Сеть и интернет»
  • Выберите пункт Wi-Fi (на Android 12 и новее — «Интернет»)
  • Нажмите на свою текущую сеть и выберите «Поделиться»
  • Подтвердите свою личность пин-кодом или биометрией
  • На экране появится QR-код для подключения, а под ним вы увидите пароль сети Wi-Fi.
Важный нюанс: этот метод работает только на Android 10 или новее. В более старых версиях системы для просмотра пароля Wi-Fi потребуется root-доступ (если иное не предусмотрено модифицированной оболочкой). 



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Источник:

Makeuseof.com Makeuseof.com

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