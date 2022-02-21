Пароли стали неотъемлемой частью нашей жизни. Они защищают нашу цифровую жизнь от злоумышленников или просто непрошенных гостей. И чем сложнее пароль — тем лучше защита.
Сети Wi-Fi не являются исключением — пароль на подключение крайне важен для сохранности личных данных всех, кто им пользуется. Однако иногда вам может понадобиться быстро просмотреть пароль от сети, к которой вы подключены; скажем, вы находитесь в гостях или в отеле и хотите подключиться со второго устройства, а хозяина дома нет рядом. Ранее мы рассказали, как посмотреть пароль на Windows, а в этом материале покажем алгоритм для Android-девайсов.
Чтобы увидеть пароль в Android:
- Откройте «Настройки» → «Сеть и интернет»
- Выберите пункт Wi-Fi (на Android 12 и новее — «Интернет»)
- Нажмите на свою текущую сеть и выберите «Поделиться»
- Подтвердите свою личность пин-кодом или биометрией
- На экране появится QR-код для подключения, а под ним вы увидите пароль сети Wi-Fi.
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